“Torniamo umani”: un incontro con Don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena

SAN PIETRO A VICO – Giovedì 6 giugno la parrocchia di San Pietro a Vico ospita don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena. Il sacerdote aretino alle 21 guiderà un incontro dal titolo “Torniamo umani”. Filo conduttore della riflessione è l’invito a non smarrire la bussola dell’umanità, in un tempo in cui il valore di ogni essere umano, la sua assoluta unicità, sono spesso messi a repentaglio, scalfiti o calpestati.

Nato a San Giovanni Valdarno nel 1958, don Luigi ha cominciato il suo cammino di sacerdote in Casentino, a Pratovecchio. Nel 1991, dopo una profonda crisi personale e spirituale, ha chiesto al vescovo di Fiesole di poter realizzare a Romena un’esperienza di fraternità. È cominciato così il cammino di questa pieve romanica che in pochi anni è divenuta un luogo d’incontro per migliaia di persone, provenienti da tutta Italia.

L’incontro si terrà nella chiesa di San Pietro a Vico, in via dell’Acquacalda 2500.