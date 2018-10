Tornano i live del Barga Jazz Club: a dare il via Dimitri Grechi Espinoza Trio

BARGA – Venerdì 26 Ottobre, a partire dalle 22,00, tornano i live del Barga Jazz Club, l’associazione culturale con sede a Barga, in Via del Pretorio, che è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del jazz e che quest’anno intende sottolineare ancora di più il suo legame con il Barga Jazz Festival, grazie ad una programmazione che alternerà volti noti che hanno calcato il palco di Barga Jazz a nuove proposte del mondo Jazz, oltre a “vecchi amici” del Club.

La nuova stagione prende subito il via con un musicista caro al Festival e che milita nella Barga Jazz Orchestra, affiancato da altri due musicisti di spessore. Per l’inaugurazione, infatti, vedremo sul palco il DIMITRI GRECHI ESPINOZA TRIO con Dimitri Grechi Espinoza – sax, Paolo Peewee Durante – organ/keyboards e Andrea Melani – drums. Dimitri Grechi Espinoza (nato a Mosca il 10 Aprile 1965) è un sassofonista italiano. Dopo aver frequentato l’Istituto jazz di Mosca ed il Jazz Mobile di New York, ha partecipato ai corsi di alta

qualificazione professionale presso Siena jazz con Pietro Tonolo F. Di Castri, S. Battaglia, Paolo Fresu. Come sax-tenore dell’Orchestra Giovanile Italiana di jazz sotto la direzione di B. Tommaso compie due tourneè con il Peter Heskine Trio e James Newton. Nel 1997 si classifica 2° al concorso “Massimo Urbani” nella categoria sax aggiudicandosi la borsa di studio per le clinics della Berklee School a Umbria jazz e nello stesso anno riceve il premio dedicato alla memoria di Luca Flores come membro dell’orchestra di Barga jazz.

Sempre nel ’97 viene chiamato da S.Battaglia a far parte del gruppo “Theatrum” con il quale incide Gesti, un triplo CD edito dalla

Splash. Nel 1998 con la partecipazione del flautista James Newton realizza una propria composizione dal titolo Salvato Suite. Nello stesso anno ha fondato il gruppo di ricerca musicale Dinamitri Jazz Folklore collaborando con la compagnia congolese Yela wa

nellʼambito della ricerca sulla tradizione della musica di guarigione Kongo. Il gruppo nel 2014 ha ottenuto il secondo posto nella classifica della rivista Musica Jazz come miglior gruppo italiano.

Dal 2001 la sua attività musicale è volta principalmente in due direzioni: lʼapplicazione dei risultati delle ricerche svolte nellʼambito

delle culture Tradizionali alla musica del gruppo Dinamiti Jazz Folklore e al sax solo Oreb,

Nel 2011 ha partecipato al “Fesival Au Desert” in Mali, e nel 2012 ha diretto il progetto “Azalai-Carovana musicale” con il quale ha suonato in alcuni dei più grandi festival europei.

Il sassofonista si propone, quindi, al Barga Jazz Club in versione trio con una ritmica consolidata da anni di collaborazioni. Sulle note di questo meraviglioso e suggestivo live l’Associazione vi invita anche a visitare la mostra fotografica dal titolo “BARGA JAZZ VISTO DA BARGA JAZZ” e a scoprire il ricco programma di ottobre/novembre, che tra molte novità, vedrà anche l’inserimento di serate extra al tradizionale venerdì jazz, dove sul palco salirà musica sperimentale, teatro e molto altro.

E’ possibile scoprire tutto sull’associazione visitando il sito www.bargajazzclub.com.