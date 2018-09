Tornano gli incontri de ‘La Tela di Penelope’

LUCCA – venerdì 21 settembre le amiche del club “La tela di Penelope” tornano ad incontrarsi una volta per settimana, condividendo la passione per il ricamo in particolare il punto croce ma non solo.

Il gruppo che per oltre 20 anni si è è stato ospite del Negozio Quilici con la chiusura dello storico negozio ha deciso di proseguire la sua attività e per il terzo anno torna a riunirsi ospite de l’ “L’Orto delle Palme” in via Pesciatina 1444 a Picciorana.

Da Venerdì 21 settembre prende quindi l’avvio il 23° anno di attività con un incontro previsto dalle ore 17 alle ore 19 e proseguirà ogni settimana sempre di venerdì, alternando incontri pomeridiani ad incontri serali. Venerdì 21 si comincia alle 17, i prossimi incontri si svolgeranno venerdì 27/9 alle ore 21 e venerdì 4 ottobre alle ore 17 sempre presso “L’Orto delle Palme” in via Pesciatina 1444 a Picciorana, Lucca..

Il club “la Tela di Penelope” può così continuare a rappresentare un luogo di incontro per appassionate di tutte le età ma anche per le persone curiose di cimentarsi con l’arte del ricamo a cominciare dalle tecniche più semplici, ma per molte donne continuerà ad essere anche un luogo in cui trascorrere piacevolmente le ore (ogni incontro dura circa 2 ore, ma la frequenza è libera) e di preparare numerosi ricami.

La Tela di Penelope rappresenta ormai un punto di riferimento per molte donne provenienti da tutta la Piana ed anche dalla Valle del Serchio, che trovano in questi incontri l’occasione per scambiarsi idee e consigli per la realizzazione di ricami tradizionali ed innovativi, ma rappresenta anche una occasione di partecipazione libera da impegni fissi e vincolanti, più legata alla disponibilità di ognuna ed alla capacità delle donne di ritagliarsi uno spazio per sé in una giornata spesso caratterizzata da un ritmo serrato di impegni lavorativi e familiari.

Per chi volesse imparare o perfezionare la sua tecnica che il club da anni prevede un affiancamento personalizzato da parte delle più esperte.

Per ulteriori informazioni telefonare al 346 635 6200