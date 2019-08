Tornano a Massarosa “I Venerdì sotto le Stelle”

MASSAROSA – Nuovo appuntamento con I Venerdì sotto le Stelle, la manifestazione organizzata dal Comune di Massarosa per animare e dare brio all’estate nel capoluogo.

Dopo le prime tre serate che hanno visto una grande affluenza di pubblico, l’appuntamento è per venerdì 23 agosto dalle ore 21 con “SpadaSfilando”. In programma musica, animazione e una ricca sfilata di moda in via Cenami a cura dell’agenzia FuturaModels di Natascia Alongi con collezioni di moda uomo, donna e bambino. Durante la serata si terranno anche le sfilate e le selezioni valide per le finali regionali di Mister Italia e Miss Grand Prix.

Confermate le iniziative collaterali, come le mostre di pittura e di fotografia di Pelosini, Vignali, Villani, Casula e Bianchi allestite nei fondi riaperti dall’amministrazione comunale in occasione di questi eventi.

La serata andrà avanti fino alla mezzanotte circa, l’ingresso è gratuito e la strada che ospita l’evento sarà chiusa al traffico a partire dalle 18,30 circa.