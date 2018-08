Torna Pietrabanda: la biennale che porta le bande per le strade di Pietrasanta

PIETRASANTA – A Pietrasanta torna PietraBanda, la rassegna bandistica biennale ad ingresso libero organizzata dalla Filarmonica Capezzano Monte diretta da Marco Pasquini con il supporto organizzativo e logistico ed il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Pietrasanta. Arrivata alla quarta edizione la rassegna porta nel cuore del centro storico il meglio della tradizione bandistica nazionale tra sfilate, momenti conviviali ed il concerto nella suggestiva cornice del Chiostro di S. Agostino. Ospite della rassegna, in programma domenica 2 settembre, la “Filarmonica Cristoforo Colombo” di Santa Margherita Ligure per la direzione di Alessandro Cardinali. Fitto come sempre il programma con la sfilata nel centro storico delle formazioni bandistiche (ore 18.00) ed esibizione in Piazza Duomo ed il concerto (ore 21.15) nel Chiostro delle due filarmonica – Capezzano Monte e Cristoforo Colombo. In scaletta brani di Morricone, Silvestri, De Haan, Piazzolla, Velazques oltre ad altri brani di musica leggera ed originali per banda.

Per informazioni www.filarmonicacapezzanomonte.it