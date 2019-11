Torna lo Shakespeare Festival al Teatro dell’Olivo

CAMAIORE – Lo Shakespeare Festival cresce ed intorno all’originario progetto legato al teatro in inglese, obiettivo della direttrice artistica Antonella Padolecchia fin dalla prima edizione, ogni anno si sperimentano forme espressive, tematiche ed esperienze innovative e di altissimo livello.

La XV edizione in scena al Teatro dell’Olivo a Camaiore dal 18 al 23 novembre conferma la prestigiosa collaborazione con il Globe di Londra, Scott Brooksbank, terrà un workshop venerdì 22 e sabato 23 dalle 9.00-alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 (ultimi posti disponibili) sul tema “Society vs Nature”. Il programma degli spettacoli sarà particolarmente incentrato sul teatro danza con ben tre spettacoli nelle prime tre sere: lunedì 18 novembre (anche al mattino, con una recita riservata per le scuole) “Trash” ispirato alla “tempesta” di Shakespeare, diretto da Silvia Bennett che cura anche le coreografie con Chiara Cinquini e Chiara Gistri, produzione If Prana con il supporto di residenza artistica Spam!, martedì 19 novembre “F – Rosalind’s fear and freedom” liberamente tratto da “As you like it” con le coreografie di Onirika Rossella Lazzari per una produzione Rogue Artists, mercoledì 20 la compagnia di danza contemporanea Emotions Dance Company porta in scena “Molto rumore per nulla” regia e coreografia di Miriam Baldassari.

Dal giovedì spazio al teatro con Il piccolo teatro sperimentale che presenta H”20 S.W ispirato alle opere più conosciute di William Shakespeare, regia Federico Barsanti, venerdi 22 è la volta della compagnia romana Sycamore Company che presenta “Sh-ort-shakespeare” viaggio all’interno delle declinazioni dell’essere. Sabato 23 novembre gran finale con la Next Artists Versilia della professoressa Padolecchia che presenta in versione originale in inglese “As you like it”. Il festival è organizzato dalla Next Artists Versilia con il patrocinio del Comune di Camaiore.

“Siamo davvero soddisfatti di aver trovato al Teatro dell’Olivo la casa ideale dello Shakespeare Festival e per questo ringraziamo il prezioso sostegno dell’amministrazione comunale – commenta la direttrice artistica Antonella Padolecchia – ricambiamo la fiducia con un programma ricco di importanti collaborazioni a livello nazionale ed internazionale che per una settimana fa di Camaiore la capitale del teatro shakesperiano. Il nostro sguardo è sempre rivolto al futuro e per questo ogni anno sperimentiamo, quest’anno con il teatro danza e nel 2020 abbiamo già in cantiere importanti progetti”.

L’edizione è dedicata alla memoria di Franco Zeffirelli, i costumi del suo Romeo e Giulietta grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione Cerratelli e di Diego Fiorini furono infatti a disposizione dello Shakesperae Festival nelle edizioni 2009 e 2010.

PROGRAMMA COMPLETO:

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE ORE 21

TRASH Teatro danza

Ispirato alla “Tempesta” di Shakespeare

Direzione Silvia Bennett; Coreografia di e con Silvia Bennett,Chiara Cinquini,Chiara Gistri; Voce e drammaturgia Caterina Simonelli; Costumi e scenografia Silvia Bennett; Musica: Luca Serrapiglio e Andrea Serrapiglio; Produzione IF PRANA con il supporto di residenza artistica Spam!

MARTEDI 19 NOVEMBRE ORE 21.00

“F” ROSALIND’S FEAR AND FREEDOM Teatro danza

Liberamente tratto da “As you like it”

Rogue Artists e Onirika Rossella Lazzari

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE Ore 21.00

MOLTO RUMORE PER NULLA Teatro danza

Emotions Dance company – Compagnia di danza contemporanea

Regia e coreografia Miriam Baldassari Musiche Luca D’Alberto, Nils Frahm, Johann Johnnasson

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE Ore 21.00

H” 20 S.W

Ispirato alle opere più conosciute di William Shakespeare

Il Piccolo Teatro Sperimentale. Composizione e regia Federico Barsanti

VENERDI 22 NOVEMBRE Ore 21.00

SH-ORT-SHAKESPEARE VIAGGIO ALL’INTERNO DELLE DECLINAZIONI DELL’ESSERE

Sycamore Company Regia Alberto Basaluzzo, Michele Giovanni Cesari, Alessandra Schiavoni, Zoe D’Amaro

SABATO 23 NOVEMBRE Ore 21.00

AS YOU LIKE IT

Next Artists Versilia presenta in versione originale Coreografia Chiara Cinquini Trucco e costumi Alessandra Giacomelli Vocal coach Iris Mariotti Regia di Antonella Padolecchia.