Torna l’appuntamento con il “Settembre Marliese 2019”: cinque weekend fino al 29 settembre

MARLIA – A Marlia, presso l’area verde della residenza sanitaria assistita Casa della salute don Alberto Gori, meglio conosciuta come “Casa Gori”, in via del Parco 5, anche quest’anno si rinnova l’annuale appuntamento della manifestazione “Settembre Marliese 2019 – Che i giochi abbiano inizio” organizzata dal gruppo Acpa (Ascolto, Condivisione, Promozione, Anziani).

L’iniziativa, che è partita proprio domenica scorsa 1 settembre per concludersi domenica 29 settembre, è soprattutto rivolta all’abbinamento tra il sociale, lo sport, l’animazione e la cultura e la cui finalità principale è quella di far trascorrere agli anziani ospiti di questa struttura marliese avvenimenti di vita diversi, vissuti come momenti di comune solidarietà ed aggregazione con persone nuove provenienti dall’esterno. Inoltre al tempo stesso è occasione, per chi interviene da fuori, di avvicinarsi mediante tutta una serie di iniziative sportive e culturali alla realtà della Casa per scoprirla conoscendone sempre di più i complessi problemi dell’anziano.

Molto ricco è il programma, che si dipanerà nei previsti cinque fine settimana (7-8, 14-15, 21-22 e 28-29) dove ci saranno tornei sportivi di: bocce, calcetto sia maschile che femminile e pallavolo che andranno ad animare appunto il parco di Casa Gori. Inoltre alle tre principali attività sportive se ne aggiungeranno altre come quella di sabato 14 settembre quando nel pomeriggio alle ore 16 si disputerà la marcia podistica non competitiva “Camminando per chi ci segue…” a cura del gruppo Marciatori Marliesi.

Domenica 8 settembre invece si terrà la gara gastronomica a premi: “La torta più bona” ed il torneo di biliardino.

Domenica 15 per tutti i partecipanti alle varie attività estive alle ore 10 ci sarà a Santa Messa.

Infine nella giornata conclusiva di domenica 29 settembre oltre alle finali dei tornei, nel pomeriggio si potranno ammirare al mercatino di manufatti i lavori dell’iniziativa “Fatti da me” e dopo le premiazioni dei tornei e la tradizionale grande abbuffata.

Per ulteriori informazioni, e-mail: c.o.settembremarliese@nullgmail.com o visitando la pagina facebook: C.O. Settembre Marliese.