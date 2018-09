Torna la rassegna jazz “Musica d’estate – fra torri e bastioni” con una serata dedicata allo swing

LUCCA – Le mura di Lucca: uno scenario di indubbio valore storico ed artistico, specialmente per un concerto che prevede un genere suggestivo quale lo swing italiano. E se a questo aggiungiamo l’aria frizzantina di una sera di fine estate, da settembre lucchese, ecco che otteniamo il nuovo appuntamento della rassegna jazz “Musica d’estate – fra torri e bastioni”, in programma domani, domenica 16 settembre, alle ore 21.15, presso la Casermetta S. Paolino. Un evento che ha avuto il sostegno della Casa dei Diritti dei Bambini e della Croce Verde P.A. di Lucca, che da sempre si distingue per l’impegno non soltanto nel settore sanitario, ma anche in quello culturale a favore della cittadinanza lucchese.

Dopo il successo delle serate musicali al Castello di Nozzano e quello del 16 agosto, con la serata svoltasi proprio sulla cerchia urbana, torna l’iniziativa voluta con convinzione e patrocinata dal Comune di Lucca e dall’Opera delle Mura, alla sua prima edizione. Stavolta Circolo Lucca Jazz e Animando proporranno una soirée dedicata allo swing italiano e non solo; a deliziare la platea la voce di Daniele Acquaviva, assieme al CLJ Group composto da Rossano Giusfredi al piano, Giuseppe Nannini con la tromba, Daniele Micheli al contrabbasso, Lorenzo Fuzica percussioni e Vittorio Barsotti alla batteria.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla serata. Ingresso gratuito.

