Torna la grande boxe a Zone: ecco l’appuntamento del 22 settembre

LUCCA – Sabato 22 Settembre grande appuntamento con la Boxe a Capannori nella frazione di Zone : Marvin Demollari e Nicola Henchiri cercano gloria nella serata “ Boxing Night “ : serata a carattere promozionale con servizio navetta gratuito dalle 19.15 in Piazza Aldo Moro a Capannori sia per andata che per ritorno .

Sabato 22 Settembre sarà ancora una magica serata per il pugilato lucchese dopo la bella prova fornita lo scorso 20 Luglio all’interno del mercato coperto di Marlia , ancora Capannori nella frazione di Zone per la precisione in Via Pesciatina 574 nell’aera adiacente alla Sala Giochi “ Las Vegas” : la riunione di Pugilato prenderà inizio alle ore 20 ed avrà il clou intorno alle 22.30 con il match di Marvin Demollari pugile professionista della Pugilistica Lucchese , a precederlo un altro professionista Nicola Henchiri di San Giuliano Terme , gli altri incontri saranno sostenuti dai pugili in canottiera della Lucchese e molto probabilemente saranno otto . Marvin Demollari affronterà per i quarti di finale categoria dei super piuma ( 130 libbre ) del Trofeo delle Cinture W.B.C – Fpi il pugile romano Luca Angeletti ( Team Boxe Roma XI , 22 anni di età ) imbattuto in tre incontri , per poter disputare questo match a Lucca la Pugilistica Lucchese ha disputato un asta ed è riuscita ad aggiudicarselo , per Demollari sarà un match molto impegnativo ma anche Angeletti dovrà dare il meglio se ambisce a superare un Demollari molto motivato e decisamente in forma anche fisicamente , il torneo ambisce a portare alla ribalta internazionale i volti nuovi del pugilato italiano ed è sponsorizzato dalla W.B.C Boxing : la sigla WBC sta per World Boxing Council creata il 14 febbraio 1963 da 11 paesi: Stati Uniti, Argentina, Regno Unito, Francia, Messico, Filippine, Panama, Cile, Perù, Venezuela e Brasile più Porto Rico. Attualmente la WBC è una delle quattro principali organizzazioni riconosciuta dall’IBHOF insieme alla IBF, WBA e WBO.

Sottoclou affidato a Nicola Henchiri pugile professionista peso leggero di San Giuliano Terme ( Pisa) 28 anni con un record di 4 vittorie 3 sconfitte e 1 pari numero 8 della classifica italiana , avversario il pugile di Augusta ( Sicilia ) Michelino Di Mari ( 31 anni 4 vittorie e 8 sconfitte oltre ad 1 pari ) pugile di ottimo livello che ha anche affrontato impegni in giro per il mondo .

Il resto della serata prevede otto incontri tra dilettanti : l’angolo rosso sarà formato dai ragazzi dei tecnici Monselesan , Giuliano , Bosio oltre a Mostarda , Tognetti e Santo della sede distaccata di San Giuliano Terme. Di sicuro saranno impegnati i due elite Joel Santos contro Simone Rao di Lastra a Signa per i 56 kg , Marvin Ademaj contro Ettesami Amin di Perugia negli 81 kg , match femminile per Elisa Tripoli anche lei seguita da Mostarda ma ci sarà spazio anche per la promessa Buhs Chinedu nei senior 75 kg mentre ad inizio serata i primi a varcare le corde saranno Miguel Bachi ( 81 kg Youth ) , Nicola Santi ( 91 kg senior ) , Orsi Maurizio ( senior 69 kg ) e Lorenzo Garibaldi ( youth 69 kg ) .

La serata sarà a carattere promozionale e non prevede nessun tipo di biglietto , inoltre per ovviare ad eventuali mancanze di parcheggio fin dalle 19.15 sarà effettuato un servizio di navetta gratuito per tutti dal parcheggio di piazza Aldo Moro di fianco al Comune di Capannori , servizio che funzionerà tutta la sera anche per il ritorno , non mancate lo spettacolo è assicurato .