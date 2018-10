Torna la campagna informativa IO NON RISCHIO sabato e domenica a Lucca, Capannori e Castelnuovo Garfagnana

LUCCA – Torna anche quest’anno “Io non rischio”, la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile che si terrà sul nostro territorio provinciale sabato 13 e domenica 14 ottobre, a Lucca, Capannori e Castelnuovo Garfagnana.

Il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si riuniscono nuovamente per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 13 e 14 ottobre volontari di protezione civile allestiranno gazebi informativi “Io non rischio” nelle piazze di molti comuni italiani, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio terremoto-maremoto e sul rischio alluvione.

L’iniziativa è stata presentata oggi (mercoledì 10 ottobre), a Palazzo Ducale, dal consigliere provinciale Alessandro Profetti insieme con il dirigente del settore Francesca Lazzari e a Francesco Grossi dell’Ufficio di protezione civile della Provincia, dai responsabili della protezione civile del Comuni di Lucca, Andrea Sodi, e del Comune di Capannori, Fabio Tolomei, dal sindaco del Comune di Castelnuovo Garfagnana Andrea Tagliasacchi e dal responsabile di Protezione Civile del Comune Vincenzo Suffedini, dal responsabile di Protezione Civile dell’Unione Comuni Garfagnana Mauro Giannotti, oltre ad alcuni volontari delle Associazioni di Volontariato della provincia di Lucca aderenti all’edizione 2018 della campagna “Io non rischio”.

Il cuore dell’iniziativa – giunta quest’anno all’ottava edizione – è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari appositamente formati come comunicatori e la cittadinanza.

L’edizione 2018 della campagna “Io non rischio”si svolgerà sabato 13 e domenica 14 ottobre, in contemporanea con le altre città in tutta Italia, anche nella provincia di Lucca.

Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio di terremoto e alluvione, l’appuntamento è nelle 5 piazze del territorio Lucchese:

A Lucca, dove verrà trattato il rischio alluvione, dalle 9 alle 18 sabato 13 ottobre in piazza San Michele e domenica 14 ottobre in piazza Napoleone lato piazza del Giglio.

A Capannori, dove verrà trattato il rischio terremoto-maremoto, sabato dalle 9 alle 13 presso il cortile del Liceo Scientifico “Majorana” in Via G.Rossa e, dalle 15 alle 18, in piazza della Chiesa.

A Castelnuovo Garfagnana, dove verrà trattato il rischio terremoto-maremoto sabato 13 e domenica 14 dalle 9 alle 18 in piazza del Duomo.

In ciascuna piazza saranno presenti gazebi informativi delle associazioni di volontariato di Protezione civile oltre a gazebi istituzionali di enti e strutture operative del sistema di protezione civile: Comuni, Unioni di Comuni, Vigili del Fuoco, Regione Toscana Centro Funzionale, Servizio Sismico, Difesa del Suolo, Autorità di Bacino. In ogni piazza ci sarà anche una linea del tempo con i più significativi eventi alluvionali e sismici che hanno interessato la Provincia di Lucca, un’area dedicata ai bambini ed un gazebo multimediale.

Durante la mattinata è prevista l’attività informativa rivolta a tutti i cittadini e, in particolare, alle classi 4^ e 5^ di alcuni istituti superiori del territorio: il Liceo Artistico Musicale Passaglia di Lucca, L’ISI Piana di Lucca con il Liceo Scientifico Majorana di Capannori e l’ISI Garfagnana. Nel pomeriggio proseguirà l’attività di informazione sui rischi degli eventi calamitosi e sulle buone pratiche di comportamento in caso di alluvione e terremoto.

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica.

L’iniziativa nazionale sulle buone pratiche di protezione civile è promossa, a livello locale, in collaborazione con la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, i Comuni di Lucca, Capannori e Castelnuovo Garfagnana, l’Unioni dei Comuni della Garfagnana, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Autorità di Bacino del fiume Serchio.

Protagoniste dell’attività di informazione verso il cittadino saranno però le associazioni di volontariato Protezione civile che hanno aderito alla campagna 2018: ANPANA, Associazione Nazionale Autieri d’Italia di Capannori e Castelnuovo G., Croce Verde di Lucca e di Ponte a Moriano, Gruppo Comunale di Protezione Civile di Castelnuovo G.; saranno le associazioni di volontariato a guidare la cittadinanza nella conoscenza delle buone pratiche di protezione civile.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it e nella sezione “Progetti” del sito www.provincia.lucca.it/protezionecivile