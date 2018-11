Torna in Versiliana la magia delle feste con Il mondo di Babbo Nara IL MONDO DI BABBO NATALE

PIETRASANTA – Dopo il grande successo dello scorso anno, “Il Mondo di Babbo Natale” torna per la sua seconda edizione in Versiliana. Un evento magico e suggestivo che vestirà la Versiliana delle mille luci delle feste trasformando il Parco in un incantevole villaggio natalizio e la Villa nella maestosa Casa di Babbo Natale addobbata in ogni dettaglio.

Ideato da Daniela Rosi, creatrice, regista e scenografa dell’evento, e promosso in collaborazione con Fondazione Versiliana e Comune di Pietrasanta, “Il Mondo di Babbo Natale” aprirà le proprie porte sabato 10 novembre e proseguirà fino al 23 dicembre, ogni sabato e domenica con orario 10.00 – 18.30, per un viaggio fantastico nella scintillante casa e nel suggestivo villaggio di Babbo Natale.

“È un evento che accogliamo e promuoviamo con grande piacere – spiega il Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti – perché non solo si sposa alla perfezione con la Villa della Versiliana e i suoi spazi, ricreando una atmosfera magica e affascinante, ma soprattutto perché, in un periodo di bassa stagione, riesce a richiamare un pubblico numeroso con ricadute importanti sulle strutture ricettive del nostro territorio. E’ un’iniziativa che inoltre va a braccetto con le tante iniziative che la Fondazione propone per i bambini e le famiglie alle quali rivolgiamo una particolare attenzione”

“L’Amministrazione – commenta il Sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti – è al fianco delle iniziative come questa che meritano di essere valorizzate e fatte crescere. So che ci sono già diverse prenotazioni negli alberghi e questo è un dato che ci invoglia a proseguire su questa strada”

La Cucina, la Sala da pranzo, la Camera da letto, lo Studio, il Soggiorno: ogni ambiente della Villa La Versiliana trasformato nella Casa di Babbo Natale è decorato ed addobbato in maniera minuziosa ed impeccabile, con una straordinaria attenzione ad ogni dettaglio che ha lasciato che “Il Mondo di Babbo Natale” conquistasse la definizione di “casa di Babbo Natale più suggestiva d’Italia”.

Ma si potrà ammirare anche la Slitta con le Renne e conoscere la leggenda di Rudolph , la renna dal naso rosso. E poi ancora attraversare il Villaggio degli Elfi, entrare nell’ Ufficio Postale dal quale si potrà spedire la letterina, e soprattutto accedere alla maestosa Sala del Trono dove un vero Babbo Natale con tanto di barba e baffi veri aspetterà tutti i bambini per ascoltare i loro desideri e scattare una foto ricordo. Il tutto animato dalla presenza di veri Elfi, giochi, spettacoli di magia, animazioni con Elsa, i Minions, Minnie e Topolino, e da fantastiche nevicate improvvise che sorprenderanno grandi e piccini.

Non solo. Genitori e bambini potranno anche cimentarsi nella costruzione di giocattoli di legno grazie alla presenza di un grande laboratorio di giocattoli dove gli aiutanti di Babbo Natale lavorano per realizzare i giochi tanto desiderati. In programma anche alcuni raduni di auto d’epoca e la presenza di mercatini di natale dove poter acquistare decorazioni e alberi. Presente anche un punto di ristoro interno dove poter pranzare.

Il mondo di Babbo Natale sarà aperto dalle 10.00 alle 18.30 – biglietti Euro 10,00 per adulti e bambini. I residenti nel Comune di Pietrasanta potranno beneficiare del biglietto ridotto a Euro 7,50 ( riduzioni anche per diversamente abili e forze armate). I tagliandi di ingresso saranno disponibili presso la biglietteria della Versiliana oppure online su ilmondodibabbonatale.it.

Per informazioni : Daniela Rosi 327/4005828 ; Celeste Carnesecchi 389/2664335)