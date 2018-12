Torna in concerto il Canticum Novum Gospel Choir per sostenere la lotta alla violenza di genere

LUCCA – Si esibirà in un Concerto Natalizio di beneficienza in favore del centro antiviolenza Associazione Luna Onlus di Lucca l’ormai noto coro lucchese “Canticum Novum Gospel Choir”, che per l’occasione si esibirà in un concerto di musiche Gospel, Spiritual e della tradizione Natalizia Internazionale. L’appuntamento è sabato 8 dicembre dalle ore 21:30 alle 23:30 alla GreenheArt – Gardens&Lifestyle, in via di Picciorana 262/A Lucca.