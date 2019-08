Torna il torneo di Burraco Solidale di AISM, quest’anno dedicato a Cristiana Capecchi

LUCCA – Torna anche quest’anno il torneo di Burraco Solidale dedicato ad AISM, organizzato grazie alla collaborazione del Bagno Giardino Soleado di Marina di Pietrasanta, Viale Roma, 56.

Il torneo avrà luogo in data 6 agosto alle ore 15:30 e sarà dedicato a Cristiana Capecchi, familiare di persona con sclerosi multipla, prematuramente scomparsa all’inizio del 2019.

Saranno premiate le prime 10 coppie. La prima coppia vincerà un soggiorno vacanze per due persone in una località a scelta in Italia.

Il torneo sarà inoltre allietato da una golosissima merenda.

I proventi saranno dedicati al progetto Famiglia, organizzato dal Coordinamento Regionale Toscano, dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

La malattia. Grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona.

I numeri. In Italia, ogni anno 3.400 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Un nuovo caso ogni 3 ore. Delle 122.000 persone colpite, il 10% sono bambini. E’ la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali, colpisce per lo più persone trai 20 e i 40 anni, soprattutto donne, e in tutto il mondo si contano circa 3 milioni di casi. L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla, con pesanti costi per il SSN: è di oltre 5 miliardi di euro l’anno il costo sociale della malattia.

Sono questi i numeri della sclerosi multipla tratti dal Barometro 2019 di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che rilevano una fotografia della Sclerosi Multipla nel nostro Paese.

Per info e prenotazioni potrete contattare i seguenti numeri:

Federica 3665817848

Chiara 3335686628;