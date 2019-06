Torna “Estemporanea in strada”: esposizioni pittoriche nel centro di Seravezza per l’intera estate

SERAVEZZA – Si apre sabato 15 giugno alle ore 19 la nuova edizione di “Estemporanea in strada”, la manifestazione che porterà l’arte pittorica per le vie del centro storico di Seravezza organizzata da Seravezziana Eventi in collaborazione con il Museo Guidi, la Proloco e il Comune di Seravezza. All’inaugurazione interverranno il sindaco Riccardo Tarabella, l’assessore alla promozione e alla valorizzazione del territorio Giacomo Genovesi e il presidente della Pro Loco di Seravezza Marco Bertagna. Il vernissage sarà arricchito da un buffet offerto dal ristorante il Giardino dei Medici e dal Bar La Seravezziana.

Già durante la prima serata di sabato gli artisti allestiranno un’esposizione di opere nel centro del capoluogo e saranno valutati da quattro giudici. Altri eventi pittorici si terranno ogni due settimane fino alla serata finale del 31 agosto in cui sarà premiato l’artista che nel corso dell’intera manifestazione avrà riscosso i maggiori favori da parte dei giudici. Dopo la serata inaugurale si proseguirà con l’evento dedicato al Palio dei Micci di Querceta: il 29 giugno, infatti, i pittori si cimenteranno nella rappresentazione dei figuranti delle contrade in abiti rinascimentali. Gli eventi saranno strettamente legati agli appuntamenti più importanti dell’estate seravezzina: il 13 luglio si dipingerà a tempo di musica sulle note del Seravezza Blues Festival in programma a Palazzo Mediceo; il 27 luglio gli artisti si immergeranno nell’atmosfera di Cibart 2019 e prenderanno parte alla manifestazione per tutti i tre giorni (26/27/28 luglio). La serata del 17 agosto avrà come protagonista la tecnica pittorica del “murales”.

Una lunga estate di colori quella che attende Seravezza e che riporterà l’arte, spesso troppo elitaria e nascosta in atelier e gallerie, al centro della città e alla portata di tutti.