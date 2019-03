Torna “Artemica”: iscrizioni da record con 37 band provenienti da tutta la Toscana

CAPANNORI – Record di iscritti alla terza edizione del contest musicale “Artèmica” promosso dal Comune di Capannori. Sono 37 le band, provenienti da tutta la Toscana e di cui una addirittura da Roma, che hanno chiesto di partecipare alla competizione che dà loro la possibilità di essere valorizzate esibendosi in tre serate eliminatorie (7, 13 e 27 aprile alle ore 21 nel parco dell’Ostello “La Salana” di Capannori) e di aspirare alla finalissima del primo maggio in piazza Aldo Moro a Capannori dove si esibiranno anche Cristina D’Avena e Simone Cristicchi.

<<Siamo molto soddisfatti dell’ottima risposta da parte delle band – afferma l’assessore alle politiche giovanili, Lia Miccichè -. E’ la dimostrazione che da parte degli artisti emergenti c’è la forte esigenza di trovare spazi e momenti dove mettere in mostra la propria creatività artistica e culturale. La valorizzazione di queste realtà musicali è l’obiettivo con cui tre anni fa abbiamo dato vita a questa manifestazione. Un così alto numero di iscritti si traduce anche in un’alta qualità della musica proposta durante le serate, perché sarà necessario fare una selezione. Prendiamo quindi l’impegno affinché la prossima edizione del contest sia ancora più coinvolgente, dando la possibilità a un maggior numero di band di partecipare. Inoltre daremo ai giovani artisti ulteriori spazi e possibilità per esprimersi>>.

Entro i prossimi giorni la giuria, composta da musicisti e da un rappresentante dell’Ente, selezionerà le band da ammettere al contest. Saranno 12, quattro per ogni serata, quelle che si sfideranno nelle eliminatorie; a giudicarle ci sarà una giuria tecnica e una popolare. La finalissima del primo maggio vedrà sfidarsi le tre band vincitrici delle eliminatorie. Il primo premio sarà la produzione di un videoclip, il secondo la registrazione di una demo e successivo mixaggio presso uno studio professionale, mentre il terzo è la registrazione multitraccia live dell’esibizione della serata eliminatoria e il successivo mixaggio.

Queste le band iscritte ad “Artémica – Musica dentro”: Fortissimi Uomini Lampo, Francesco Raniero, Backfire, Luca Gambirasio, Major, Malva, l Mago Annoiato, Giulia Ventisette, Back One Out, Revolution 0, Millenium Bug, Staindubatta, Plus Trio Project, The Jar, La Malinconia Della Luna a Mezzogiorno, Madrigale, Keine Bananen, Chiara White, Canvas, Dudes, Scarlett, Panic.0, Sound Head, Medemo, Lupi Di Lunata, WillAge, Simis, Good Old Shake, L’Officina del Suono, Quantum Panik, Blue Jasmine, Mr. Riddler, Violet Blend, Annarè, Sweet Pandas, Ele Matteucci, MEAN EXTRA.