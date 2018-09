Torna all’Agorà la Festa del Presente, l’evento dove si regala tutto

LUCCA – Vestiti, libri, dischi, dvd, elettrodomestici ma anche massaggi, manicure, pettinature: questo e molto altro sarà al centro della Festa del Presente che si svolgerà domenica 23 settembre al centro culturale Agorà in piazza dei Servi (centro storico) dalle ore 10 alle ore 19. “Non venire a mani vuote, non andartene a mani vuote” è lo slogan dell’appuntamento in cui tutti regalano tutto, in cui non si usa denaro e non si scambia nulla ma ciascuna persona può dare ciò che vuole e prendere ciò che desidera. Una giornata, insomma, in cui si festeggia il presente facendo e ricevendo regali e in cui si è chiamati a donare senza pretendere nulla in cambio. La manifestazione prevede inoltre una serie di appuntamenti organizzati da diverse associazioni locali che prevedono performance, conversazioni, laboratori, angoli per la lettura e corsi.

L’iniziativa, ideata da ALDES e realizzata grazie al Comune di Lucca e a varie associazioni locali, è stata presentata questa mattina, a Palazzo Orsetti, dagli assessori Ilaria Vietina, Gabriele Bove, Stefano Ragghianti e da Roberto Castello per ALDES.

La Festa del Presente è giunta alla settima edizione – da quattro anni a Lucca – ed è organizzata nell’ambito del Giorno Nazionale del Dono. La formula è quella di sempre: è un’occasione in cui si regalano, libri, abiti, oggetti e piccoli arredi. Ma si regalano anche “forme di sapere” e quindi si tengono conferenze, laboratori, interventi di musica, teatro e danza, si presentano opere, si tengono lezioni sugli argomenti più vari, si ha la possibilità di farsi tagliare i capelli. L’obiettivo è quindi realizzare una festa da cui tutti sono destinati ad uscire più ricchi senza che sia circolato denaro. Si tratta di una situazione, in sostanza, che vuole far riflettere sull’idea che il denaro sia l’unico modo per misurare la ricchezza e, contemporaneamente, che permette a tutti di darsi concretamente una mano regalando ciò che si può a chi lo gradisce e soprattutto a chi ne ha bisogno.

Logistica – Coloro che intendono portare oggetti ingombranti sono invitati a prendere contatti con gli organizzatori. Si informa che domenica mattina dalle ore 8.30 alle ore 10 ci sarà un “punto raccolta” materiali pesanti alla Pia Casa in via Santa Chiara. Inoltre sarà possibile, dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 19, usufruire di un servizio trasporto con mezzo attrezzato per diversamente abili – su prenotazione: 0583/44.23.19 – Ufficio Informazioni nei locali dell’Informagiovani (al centro culturale Agorà.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

PERFORMANCE – Auditorium

15,00-15,30 – laboratorio di circlesong – Lorenzo Sansoni

15,30-17 – Performance di Playback Theatre: “Il Presente” – Empatheatre, la Compagnia dei Salvastorie

Ore 17-17,30 – Drums percussioni – Pietro Micarelli

Ore 18,00 – Gaudats Junk Band – Daniele Guidotti

CONVERSAZIONI – Sala Corsi

Dalle ore 10.30 alle 12,30 – Patti di Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni ,- presentazione con Rossana Caselli, Ilaria Vietina, Gabriele Bove, Lucia del Chiaro, Stefano Ragghianti : – Il Bucaneve, Il Piaggione, Il progetto Pierre De Coubertin, la Panchina, Come te, Dai tempo, “Ci diamo una mano” campetto da calcio Mario Fambrini

12,30 – “Libera la tua sicurezza programma di autodifesa dentro e fuori casa”, Matteo Cagnacci e Andrea Balanesi

Dalle 15,30 alle 16,30 – “Una città difesa, Lucca: la fornace delle artiglierie,Ass. Historica Lucense

Dalle 16,30 alle 17,30 – La storia del mutualismo nella nostra città e nella storia del Movimento Operaio italiano e internazionale,Armando Sestani, Società Popolare di Mutuo Soccorso “Giuseppe Garibaldi”

Dalle 17,30 alle 18,15 – “Libera la tua sicurezza – programma di autodifesa dentro e fuori casa”, Matteo Cagnacci e Andrea Balanesi

18,00 –18,30 – “Il regalo più grande che puoi fare a un altro non è condividere le tue ricchezze, ma fargli scoprire le sue” – Benjamin Disraeli. Ass. Cre.A per la dislessia

PROGRAMMA LABORATORI – PIANO TERRA – Sala studio

Dalle 10.30 alle 12 – Origami e piccoli lavori manuali: – minitelaio, macramè, maglia con le dita, maglia con le braccia, uncinetto, fiori con filo moulinè – Fondazione Il cuore si scioglie

12.45-14.00 – Lezione di Yoga. “l’acqua e la consapevolezza di sé”, Emilio Masserati Centro Yoga Niketan

Dalle 15,30 alle 16,30 – Origami e piccoli lavori manuali: – minitelaio, macramè, maglia con le dita, maglia con le braccia, uncinetto, fiori con filo moulinè – Fondazione Il cuore si scioglie

16,30/17,45 – Danze scozzesi,Lisa Franceschini – Società di Danza

17,45/18,45 – Laboratorio di cinema, Metropolis – Galigani Emiliano

ANGOLO LETTURA – CORTILE

Dalle 10,30 alle 11,30 – Letture per bambini piccoli,Nati per leggere (in caso di condizioni meteo sfavorevoli in biblioteca ragazzi)

Dalle 11,30 alle 12,30 – Letture ad alta voce – Fondazione Il cuore si scioglie

Dalle 15,30 alle 16,30 – Letture per bambini piccoli, Nati per leggere (in caso di condizioni meteo sfavorevoli in biblioteca ragazzi.)

Dalle 16,30 alle 17,30 – Letture ad alta voce, Fondazione Il cuore si scioglie –

Dalle 17,30 alle 18,00 – Poesie di Alda Merini e altre poetesse, Daniela Bartolini

18,00- 19 – Danze popolari, Annamaria Viscione

ORTO BIODINAMICO

Dalle 10 alle 19 – Servizio di trucco a chi lo desidera. (Sotto l’albero) Prof.ssa Gianfranca Soro, corso Benessere del Pertini

Dalle 10 alle 19 – Convivialità – Ass. Benesserci e MDF

Dalle 10,30 alle 11,30 – Laboratorio con materiali naturali , Giardini del Futuro

Dalle 16,30 alle 17,30 – Laboratorio con materiali naturali, Giardini del Futuro

Dalle 17.30 alle 18 – Letture nella lingua dei segni, Associazione 57A e Polisportiva Silenziosi Versiliesi

Durante la giornata – Fotografia, Carmen Klammer e Salvatore Scuotto

BIBLIOTECA RAGAZZI – PRIMO PIANO

Dalle 10,30 alle 13,00 – Laboratorio Gioco e Musica – per bambini fino agli 11 anni

Gruppo Come Te , con Ass. L’amore non conta i cromosomi Centro Ibac e Foredum

13 – 19 – Parrucchiera Professionista, Stella Bozzato

15 – 17 – Costruiamo gli Strumenti compensativi per la scuola. Attività Genitori e figli/e, Martina Andolfi

17-19 – Laboratorio Gioco e Musica – per bambini fino agli 11 anni. Gruppo Come Te , con Ass. L’amore non conta i cromosomi e Tatamusica

18-19 – Danze popolari – Annamaria Viscione (in Corridoio solo in caso di pioggia)

MEDIATECA – PRIMO PIANO

10,30 /11,30 – Yoga della risata,Andrea Magnabosco e Chiara Marchiori

Dalle 11,30 alle 12,30 – Corso di Educazione Stradale,Comando di Polizia Municipale

Dalle 16,00 alle 17,00 – Corso di Educazione Stradale,Comando di Polizia Municipale

Dalle 17,30 alle 18,30 -Yoga della risata,Andrea Magnabosco e Chiara Marchiori

CORRIDOIO – PIANO TERRA

10,30 – 19 – Video

Centro per le famiglie, Ass. crea – dislessia , Progetto Pier de Coubertin, Patto Come te, AIDO Lucca e Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana Onlus: “Foreverland”: Fibrosi cistica e trapianto polmonare, Lucca Incontri sul bello, Ass. L’amore non conta i cromosomi

STANZA ASSESSORE RAGGHIANTI – PIANO TERRA

10,30 – 11,30 – Disostruzione pediatrica, Croce Verde

16,00 – 17,00 – Disostruzione pediatrica,Croce Verde

E ANCORA …

10-19 – Punto Allattamento,Stanza nati per leggere, 1° piano,

10-19 – Punto Fasciatoio,Stanza Ragazzi 0 – 3, 1°piano

8,30/10 – Punto raccolta materiali pesanti, Pia Casa . Via Santa Chiara

10/12,30 e 14/19 – Mezzo attrezzato per trasporto disabili – su prenotazione,0583/44.23.19 – Ufficio Informazioni presso informagiovani

10-19 – Progetto Scuola Caritas: raccolta oggettistica, quaderni e cancelleria, presso Informagiovani

13-14 – Punto Ristoro,Alcuni commercianti offrono

CHIOSTRO

Nel Chiostro saranno presenti numerose associazioni, il Liceo Artistico e la scuola Fermi/Giorgi ed i tavoli dei libri, vestiti, oggettistica varia