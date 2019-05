Torna ad Altopascio la giornata della raccolta del farmaco

ALTOPASCIO – Torna ad Altopascio la Giornata per la raccolta del farmaco, in programma sabato 11 maggio. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, negli ultimi due anni ha consentito di donare prodotti per circa 5.000 euro. Il paese sarà così nuovamente unito per una giornata di beneficenza, patrocinata dal Comune di Altopascio, dedicata alla raccolta di farmaci e di altro materiale sanitario. Partecipare è facile: basta acquistare un farmaco senza obbligo di ricetta o un prodotto sanitario (ad esempio: antidolorifici, sciroppi, pannolini ed altri prodotti per bambini, integratori alimentari) e consegnarlo ai volontari presenti esclusivamente nelle quattro farmacie aderenti. Oltre alla Farmacia Comunale di Badia Pozzeveri (situata sulla via Romana, accanto al supermercato PAM), che ha ideato e organizzato l’iniziativa insieme con l’amministrazione comunale, le farmacie aderenti partecipanti: la farmacia Baldacci di Spianate, la farmacia di Marginone e la farmacia Tonini di Altopascio. Il materiale raccolto sarà donato ai cittadini bisognosi del comune, grazie alla collaborazione della Misericordia, dell’Avulss di Altopascio e delle Caritas parrocchiali di Badia Pozzeveri, Marginone e Spianate. Sabato 11 maggio chi entra in farmacia può donare salute a chi è in difficoltà!