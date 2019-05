Torna a Villa Bottini WOM FEST: il festival indie in nome della parità di genere

LUCCA – Al via il 7 e 8 giugno la terza edizione di WOM FEST nella storica e splendida location di Villa Bottini. Alla guida del Fetival di musica indie che si sta facendo sempre più strada nel panorama lucchese e non solo gli organizzatori David Martinelli e Francesco Sala che quest’anno hanno voluto spingersi oltre i confini del solo ambito musicale ma dare vita a un vero e proprio concept che si basa sul claim scelto: “il tuo genere preferito” abbracciando la parità di genere su tutti i fronti e soprattutto quello musicale.

Il festival è stato presentato con una conferenza stampa a Villa Bottini dove erano presenti Martinelli e Sala insieme agli assessori Ilaria Vietina e Stefano Ragghianti.

“Il fatto che sia stato posto come caratteristica del Festival la parità di genere – afferma l’assessore Vietina – ci permette di essere una comunità che accoglie l’importante tematica e che pone allo stesso tempo soluzioni concrete”.

“Le due giornate saranno infatti divise per genere – continua Martinelli – nella giornata del vedremo salire sul palco le donne tra cui la frontman del gruppo rivelazione La Rappresentante di Lista, la ormai lucchese d’adozione Emma Morton and The Graces e BoyRebecca che sarà una vera sorpresa. Nella serata successiva invece via libera ai maschi!”

Una delle novità di quest’anno è proprio la concentrazione del festival in solo due giornate per renderlo così più compatto ma anche che sia di più richiamo alla popolazione e non solo. Inoltre oltre all’area live sarà presente l’area Expo, ogni anno più fornita e l’area Food and Drink. Saranno infatti due giornate da assaporare a pieno rendendo giustizia a una così bella dimora storica lucchese.

“Lucca ha una vicenda musicale composta di tanti generi ma credo che questa finestra dell’indie è un elemento importante che va aiutato e supportato – afferma Ragghianti – si tratta di un qualcosa di particolare che ha un suo mondo e che crea un appuntamento che è bene che cresca e che entri a tutti gli effetti nel calendario lucchese”.

“Vogliamo che WOM FEST diventi un brand importante nella città di Lucca ma allo steso tempo trovi la sua dimensione anche in Toscana” conclude David Martinelli ideatore e organizzatore del Festival insieme a Francesco Sala.

Gli artisti del WØM FEST 2019

DAY 1

Venerdì 7 Giugno 2019 @ Villa Bottini di Luca

La Rappresentante di Lista ore 22,00

La Rappresentante di Lista è una band che nasce nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il chitarrista Dario Mangiaracina. Il 14 dicembre 2018 è uscito “GO GO DIVA”, terzo lavoro in studio della band pubblicato da Woodworm Label. Progetto che fonde scrittura, teatro e forma canzone, La Rappresentante di Lista prosegue la ricerca avviata con i precedenti lavori “(Per la) Via di Casa” e “Bu Bu Sad”. La band, forte negli anni anche di una costante e urgente attività live, è a oggi tra le nuove realtà più trasversali e interessanti del panorama musicale contemporaneo.

https://www.facebook.com/larappresentantedilistaufficiale/

Emma Morton and the Graces ore 21,00

Emma Morton ha conquistato il grande pubblico durante la sua esplosiva partecipazione all’ottava edizione di X Factor, arrivando in semifinale dove ha presentato il suo inedito “Daddy Blues” pubblicato da Sony Music e conquistando il 2° posto delle classifiche iTunes con oltre 240mila ascolti su Spotify. Da allora la musicista scozzese ha continuato il suo percorso ricevendo premi e riconoscimenti tra cui il “Music is Great Award” conferitole nel 2015 dal governo inglese, e collaborando ed esibendosi con artisti come Olly Murs, Paolo Nutini, Raphael Gualazzi, Glen Hansard, Gary Lucas, Petra Magoni, Alejandro Escovedo e DJ Molella.

https://www.facebook.com/emmamortonandthegraces/

Boyrebecca ore 20,30

Boyrebecca è un progetto musicale rap-fluid che nasce dall’esigenza di riunire vari interessi dell’artista sotto lo stesso tetto. Musica, video, moda e grafica convivono con uno stile kitsch, divertente e arrogante.

24 anni, monella, un po’ femmina un po’ maschio.

https://www.facebook.com/loveboyrebecca

DAY 2

Sabato 8 Giugno 2019 @ Villa Bottini di Lucca

Fast Animals and Slow Kids ore 22,00

I Fast Animals and Slow Kids nascono a Perugia alla fine del 2008: quattro musicisti (Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti) frequentano il liceo e suonano in band locali. A febbraio del 2017 arriva “Forse non è la felicità”, il quarto album su Woodworm Label della definitiva consacrazione, che li porta a suonare in un lunghissimo tour nella Penisola, confermando così il loro live come uno dei migliori tra le band rock italiane. Proprio in questi giorni uscirà il nuovo singolo “Non potrei mai”, gustoso antipasto del nuovo su Warner Music Italy e in collaborazione con la consolidata famiglia pluriennale Woodworm Label e Locusta Booking, previsto per prima metà del 2019.

https://www.fask.it/

esterina ore 21,00

esterina è un gruppo indie rock italiano. Attiva dal 2008 è una presenza carsica nel panorama musicale nazionale. La sua produzione, tra post-rock e canzone italiana, è un emblema di biodiversità musicale e di divergenza parallela con la scena indie contemporanea. Un rock autoctono composto di dinamiche estreme, di suoni vintage e di elettronica, appassionato alle parole, alle storie minori, ai dolori personali e ai paradigmi della felicità.

http://www.esterina.it/

Metropol ore 20,30

Sono in quattro e arrivano da Viareggio: i Metropol raccontano la loro generazione e la vita di provincia con le chitarre distorte e la spensierata disillusione della fine dei vent’anni. Con un Ep all’attivo (“Farabola”, 2017) e numerosi live in giro per la Penisola (suonando con artisti quali Gazebo Penguins, Giorgio Canali, Any Other e molti altri), i Metropol daranno alla luce nell’autunno 2019 il loro primo disco “Un Nuovo Inverno Nucleare”, realizzato sotto la produzione artistica di Karim Qqru (Zen Circus) e Andrea Pachetti.

https://www.facebook.com/metropolbandIT/

TICKET

I biglietti per WØM FEST sono in vendita su Do It Yourself, l’innovativo servizio di biglietteria per eventi e spettacoli che semplifica il processo di acquisto a tutti gli utenti, a costi contenuti e attraverso molteplici canali di vendita.

Grazie alla partnership con SisalPay, DIY è presente con i suoi eventi lungo tutto lo Stivale: chiunque, infatti, può scegliere se acquistare il biglietto online su www.diyticket.it, pagando con carta di credito o prepagata, e stamparlo comodamente a casa propria oppure affidarsi ad uno degli oltre 40.000 Punti SisalPay presenti in tutta Italia (bar, tabaccherie ed edicole), scegliendo il proprio biglietto online e ritirandolo, con pagamento in contanti, in ricevitoria. In alternativa, è possibile prenotare i biglietti chiamando lo 06 0406 e finalizzare il pagamento, in contanti, nei punti SisalPay.