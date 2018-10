Torna a Lucca per la terza edizione il Festival Internazionale di Tango Argentino

LUCCA – Prenderà il via giovedì 18 ottobre la terza edizione del Lucca Tango Festival organizzato dall’Associazione Movimento Tango sotto la direzione artistica di Stefano Fava e con il patrocinio del Comune di Lucca, della Regione Toscana e dell’Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia.

Il programma dell’edizione 2018 è stato presentato questa mattina a Palazzo Orsetti dall’assessore alla cultura del Comune di Lucca Stefano Ragghianti, dal presidente del Real Collegio Francesco Franceschini, da Stefano Fava direttore artistico e da Francesca Cicchino del Lucca Tango Festival.

Tangueros appassionati provenienti da tutto il mondo (l’anno scorso fra i più di 500 partecipanti erano rappresentati più di 20 paesi) invaderanno per 4 giorni le splendide sale del Real Collegio per vedere le esibizioni dei grandi ballerini di tango, per seguire le loro lezioni e per ballare fino alle prime luci dell’alba. Anche quest’anno è previsto un cast eccezionale: le regine del tango Milena Plebs e Alejandra Mantiñan, diventata ormai la madrina del Festival, Christian Márquez e Virginia Gomez (Los Totis) e i giovanissimi Simone Facchini e Gioia Abballe, gli unici italiani ad essere arrivati in finale del Campionato Mondiale di Tango di Buenos Aires di quest’estate. Inoltre quest’anno si raddoppia con la musica dal vivo! Il 18 ottobre il Festival apre in grande, sulle note della mitica orchestra argentina La Juan d’Arienzo, composta da ben 10 musicisti; la milonga di gala di sabato 20 ottobre prevede invece l’esibizione del quartetto italiano Lo que vendrá con il cantante Carlos Bergesio, ospite speciale da Buenos Aires.

Ma le sorprese non finiscono qui! Il Festival, tradizionalmente rivolto agli appassionati Tangueros, quest’anno si apre alla cittadinanza il 18 ottobre con una conferenza sulla storia dell’immigrazione italiana in Argentina e la sua influenza sul Tango a cura del Direttore Artistico del Festival, Stefano Fava ritornato recentemente da un viaggio di ricerca a Buenos Aires. Seguirà e una lezione di prova per chi desidera assaporare i primi passi del Tango Argentino.

I dettagli del programma e le modalità di iscrizione e prenotazione si trovano sul sito ufficiale dell’evento www.luccatangofestival.it

PROGRAMMA

Giovedì 18 ottobre

18.00 Apertura segreteria del Lucca Tango Festival

20.00 / 21.00 Conferenza sulla storia dell’immigrazione italiana in Argentina e la sua influenza sul Tango. A cura di Stefano Fava

21.00 / 22.00 Lezione grauita per chi vuole assaporare i primi passi del Tango Argentino (Principianti Assoluti)

22.00 / 03.00 Gran Milonga di Apertura con l’orchestra JUAN D’ARIENZO. Musicaliza Fabrizio Frappi Tj

Venerdì 19 ottobre

15.30 Apertura segreteria del Lucca Tango Festival

16.00 / 20.15 Lezioni Lucca Tango Festival (vedi dettagli su pagina LEZIONI dal menù)

16.30 / 20.00 Milonga Pomeridiana

20.15 / 22.30 Intervallo per cena e riposo

22.30 / 05.00 MIlonga fino al mattino con esibizione di Simone Facchini e Gioia Abballe. Musicaliza Livio Odierna da Roma

Sabato 20 ottobre

10.30 Apertura segreteria del Festival

11.00 / 20.15 Lezioni Lucca Tango Festival (Vedi dettagli su pagina LEZIONI dal menù)

16.30 / 20.00 Milonga Pomeridiana

20.15 / 22.30 Intervallo per cena e riposo

22.30 / 05.00 Milonga di Gala con esibizioni di Los Totis, Alejandra Mantinan e Milena Plebs e l’orchestra LO QUE VENDRA’ con il cantante CARLOS BERGESIO ospite speciale da Buenos Aires. Musicaliza Nando Tj Sperandeo

Domenica 21 ottobre

10.30 Apertura segreteria del Lucca Tango Festival

11.00 / 18.45 Lezioni Lucca Tango Festival (vedi dettagli LEZIONI dal menù)

16.00 / 19.30 Milonga Pomeridiana

20.00 / 21.30 Intervallo per cena e riposo

21.30 / 03.00 Milonga di chiusura con saluto dei Maestri e sorpresa finale. Musicaliza Johnny Fazio.