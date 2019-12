Torna a Camaiore il Gran Concerto Augurale della Filarmonica Puccini

CAMAIORE – Torna l’appuntamento con il Gran Concerto Augurale della Filarmonica Giacomo Puccini di Camaiore per domenica 8 dicembre, straordinariamente alle ore 21.00, presso il Teatro dell’Olivo. Il concerto è una tradizione camaiorese sentita e rappresenta l’ideale inizio delle festività natalizie. Il Maestro Emanuele Lovi proporrà al pubblico il seguente programma: A Christmas festival (Anderson), Turandot (Puccini), Csardas (Orsomanno), The gael (Rehill), All i want for Christmas (Bernaerts), Lightning Polka (Strauss), Shallow (Lady Gaga), Feliz Navidad (Feliciano), Highland Cathedral (Miles Carr) e l’immancabile Marcia di Radetzky (Strauss). Il concerto vedrà la partecipazione straordinaria di Alessia Dini e Luca Gherardi. La serata sarà presentata da Stefania Ceragioli.

L’ingresso al Teatro dell’Olivo è libero fino ad esaurimento dei posti a disposizione.

Il Concerto Augurale nella storia

Il concerto si tiene sin dagli anni Settanta in prossimità della ricorrenza di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, che cade il 22 novembre. Inizialmente eseguito in piazza la domenica mattina più vicina all’evento, fu spostato in un posto al coperto, visti i capricci del tempo in quel periodo. Furono teatro del concerto la Chiesa dei Dolori, l’Ex Vegè, la Scuola Media Pistelli, il Palazzetto dello Sport e infine il Teatro dell’Olivo, scenario stimolante per i musicisti vista l’ottima acustica e la bellezza del gioiello di Via Vittorio Emanuele.