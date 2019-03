Tonfano: iniziato restyling green via Versilia, raffica di interventi nella Marina

PIETRASANTA – Iniziato, come da crono programma, il restyling delle aiuole di via Versilia. Annunciato solo alcuni giorni fa dal Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti in occasione dell’incontro con le associazioni di categoria, la riqualificazione delle aiuole è solo il primo di una serie di interventi, manutenzioni e progetti che saranno realizzati nelle prossime settimane nella frazione di Tonfano. Già al lavoro il team di giardinieri che curerà, per tutto l’anno, la nuova passeggiata naturale di via Versilia per renderla più funzionale e soprattutto curata, un elemento quest’ultimo, su cui l’amministrazione comunale, punta tantissimo in vista anche dei numerosi eventi che ospiterà la frazione. Complessivamente saranno riqualificate una cinquantina di aiuole, sostituite il 90% delle piante e dei fiori e preservate palme ed altre specie come la yucca. L’intervento sarà concluso entro il weekend.

Giovannetti aveva illustrato agli imprenditori e confermato gli investimenti annunciati in campagna elettorale ed una prima parte di interventi per la Marina come il piano asfaltature straordinario che riguarderà tutte le frazione con la rimozione tra Tonfano e Focette anche delle radici in una decina di tratti tra i più pericolosi e più volte segnalati (i primi interventi interesseranno i tratti pericolosi di via Catalani angolo via Colombo, via Pascoli tra via Roma e via Carducci, via Cipro, via Doninzetti angolo via Toscana e viale Morin di fronte alla Versiliana) ed il progetto di rifacimento di Piazza XXIV Maggio che in futuro avrà una destinazione polifunzionale. Fari puntati anche su Piazza Villeparisis e via Doninzetti per le quali l’amministrazione ha richiesto una serie di ipotesi di progetto per dargli nuovo vigore.