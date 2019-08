Tonfano fa il bis con la “Notte Bianca”, appuntamento lunedì 26 agosto tra musica, balli, intrattenimento e shopping sotto le stelle

PIETRASANTA – Dopo il successo dello scorso luglio con migliaia di persone che hanno affollato il centro di Tonfano l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti rilancia lunedì 26 agosto (dalle 21.00 e fino a tarda notte) con la seconda “Notte Bianca” dell’estate.

Il menu è come sempre ricco e vario: musica dal vivo lungo via Versilia, balli ed esibizioni, show di danza aerea e street band per un’altra notte sotto il cielo d’estate spensierata e divertente tra intrattenimento, animazione e shopping sotto le stelle nel centro naturale commerciale della frazione di Marina di Pietrasanta.

“La Notte Bianca è un format – spiega Andrea Cosci, Assessore gli Eventi – di grande impatto che fa bene alle attività commerciali e all’immagine accogliente della nostra città. La scelta di calendarizzare l’evento di lunedì sera non è certo casuale: quest’anno abbiamo provato, insieme allo straordinario lavoro di Marina Eventi, a garantire iniziative quasi ogni sera per intrattenere i residenti ed i turisti che hanno scelto la nostra città e alla Versilia. Ma è anche un momento di forte richiamo dai comuni limitrofi. Anche per questa Notte Bianca ci aspettiamo una bella risposta dalla gente”.

La Notte Bianca non sarà l’ultimo evento della stagione estiva. A chiudere l’estate sarà dal 14 al 15 settembre la due giorni della Festa del Pontile tra street food, mercatini, concerti e lo spettacolo dei fuochi d’artificio dal pontile.