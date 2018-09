Tocca con mano la salute del tuo cuore: screening gratuiti nelle farmacie comunali di Viareggio

VIAREGGIO – «Tocca con mano la salute del tuo cuore»: questo il nome della campagna lanciata da FarmaCity, Farmacie comunali di Viareggio, e da iCare, in occasione della settimana della giornata mondiale del cuore che cade il 29 settembre prossimo.

In sostanza una settimana di screening gratuiti in tutte le farmacie FarmaCity: un check up completo del cuore, che avrebbe un valore commerciale di 40 euro, per scoprire il proprio indice di rischio cardiaco. L’obiettivo è fare prevenzione, raggiungendo anche gli utenti che non hanno avuto eventi cardiovascolari (ictus o infarti) tra i 40 e 69 e che non abbiano aterosclerosi carotidee dichiarate.

Da dove nasce il progetto?

«Le patologie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nei Paesi Occidentali, e i rischi aumentano con l’avanzare dell’età – spiega il dottor Claudio Puosi, consigliere di iCare -. Oggi, grazie al benessere e all’evoluzione della scienza e della medicina, l’età media della popolazione mondiale tende ad aumentare ovunque e gli italiani di età superiore ai 65 anni superano i 13 milioni, oltre il 21% del totale».

«Per questa ragione la prevenzione – conclude Puosi – il monitoraggio e la cura delle malattie cardiovascolari, insieme con la salute del cuore, sono al centro dell’agenda sanitaria sia a livello nazionale che mondiale e ovviamente priorità anche per le Farmacie comunali di Viareggio».

In cosa consiste lo screening?

Un’infermiera specializzata dotata di tutte le apparecchiature sarà presente nelle farmacie indicate dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 19.30 per effettuare gli screening gratuiti, fino a un massimo di 15 al giorno.

Lo screening prevede :

La misurazione della pressione arteriosa

La misurazione della glicemia

La valutazione del profilo lipidico (trigliceridi e colesterolo)

La valutazione dell’attività cardiaca (ECG) in telemedicina (il referto verrà trasmesso il giorno dopo e il paziente potrà tornare a ritirarlo).

Ricavati i dati, l’infermiera accompagnerà il paziente al farmacista che, mediante un software che segue il protocollo dell’Istituto superiore della sanità (che usano anche i medici di base), potrà calcolare l’indice di rischio cardiaco.

Il farmacista, In base a questo, potrà dare dei consigli di sani abitudini di vita e invitare poi il paziente a fare valutare la situazione al proprio medico curante.

Le Farmacie alle quali è possibile rivolgersi sono quelle della Migliarina, del Campo d’Aviazione, di Torre del Lago, del Marco Polo e Centro.

I giorni nei quali verranno fatti gli esami sono:

𝟮𝟱/𝟬𝟵 𝖥𝖺𝗋𝗆𝖺𝖢𝗂𝗍𝗒 𝗠𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮

𝟮𝟲/𝟬𝟵 𝖥𝖺𝗋𝗆𝖺𝖢𝗂𝗍𝗒 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱’𝗔𝘃𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲

𝟮𝟳/𝟬𝟵 𝖥𝖺𝗋𝗆𝖺𝖢𝗂𝗍𝗒 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗮𝗴𝗼

𝟮𝟴/𝟬𝟵 𝖥𝖺𝗋𝗆𝖺𝖢𝗂𝗍𝗒 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗣𝗼𝗹𝗼

𝟮𝟵/𝟬𝟵 𝖥𝖺𝗋𝗆𝖺𝖢𝗂𝗍𝗒 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼