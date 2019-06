Titolo italiano: i Giovanissimi Elite del Tau di Altopascio accedono alle Final Six

ALTOPASCIO – Tribuna strapiena, tifo delle grandi occasioni e aspettative non disattese: i Giovanissimi Elite del Tau Calcio vincono contro il Vado e accedono alle final six valide per la conquista del titolo nazionale.

Il risultato si è sbloccato nel secondo tempo quando, prima con Cecilia e poi con Quilici su rigore, la formazione di mister Pucci ha avuto la meglio sulla squadra ligure, conquistando la vittoria necessaria per poter giocare, in Emilia- Romagna, le finali a 6, in programma dal 23 al 29 giugno.

Le sei migliori squadre d’Italia, tra cui il Tau, saranno divise in due gironi da tre e disputeranno gare di sola andata. Le prime due classificate giocheranno la finalissima per lo scudetto nazionale di categoria.