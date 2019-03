Tirreno Adriatico 2019: informazioni, orari e provvedimenti di viabilità

CAMAIORE – Mercoledì 13 e giovedì 14 marzo il Comune di Camaiore ospiterà le prime due tappe della Tirreno Adriatico 2019. Lido di Camaiore sarà teatro della prima frazione, una cronometro a squadre di 21,5 chilometri. Dalle 14.00 le formazioni partiranno dalla pedana di viale Colombo, in prossimità di piazza Principe Umberto, e arriveranno in viale Pistelli in prossimità di piazza Matteotti, di fronte al pontile. Il giorno successivo la seconda tappa prenderà via dal capoluogo. Gli atleti sfileranno dalle 10.45 da piazza XXIX Maggio per via Vittorio Emanuele fino a piazza San Bernardino dove si terrà la firma del foglio di partenza. Alle 11.30 il gruppo si allineerà su via Vittorio Emanuele fino a piazza Romboni per raggiungere via Fondi e la SP1 Francigena dove è posto il chilometro zero. La corsa poi proseguirà sulla Provinciale fino alla località Pioppetti dove lascerà il territorio del Comune di Camaiore.

Al fine di allestire le strutture necessarie e di permettere lo svolgimento della gara, è stata predisposta un’ordinanza con i relativi provvedimenti di viabilità.

Lido di Camaiore

(1° tappa 13 marzo 2019: partenza prima squadra ore 14.00 circa – arrivo ultima squadra ore 16.00 circa)

– dalle ore 17.00 del 09/03/2019 fino alle 21.00 e comunque fino a termine manifestazione del 13/03/2019, divieto di transito e sosta con rimozione coatta anche per autorizzati in piazza Matteotti, comprese le traverse, e viale Bernardini, nel parcheggio lato monti compreso tra via Secco e via Stelle Alpine. Divieto di sosta anche su viale Pistelli nel tratto compreso tra piazza Matteotti e via Gigliotti.

– dalle ore 14.00 del 12/03/2019 fino alle 21.00 e comunque fino a termine manifestazione del 13/03/2019, divieto di transito e sosta con rimozione coatta anche per autorizzati in Viale Colombo, nel tratto compreso tra la via Vittorio Veneto e la via Italica, piazza Principe Umberto, comprese le traverse, per posizionamento pedana di partenza. Il provvedimento riguarda anche via Boccherini, via Leoncavallo e via Buozzi (nel tratto compreso tra viale Colombo e via Valsuani), ma i residenti di queste tre strade potranno transitare e sostare sino alle ore 08.00 del 13/03/2019.

Nello stesso lasso di tempo è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta anche per autorizzati in via San Francesco.

È inoltre istituito il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e mezzo e agli autobus in viale Colombo dall’intersezione con via Fortino sino a quella con la via Italica.

– dalle ore 06.00 fino alle 21.00 e comunque fino a termine manifestazione del 13/03/2019 è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione coatta anche per autorizzati in viale Colombo, (tra via Fortino e viale Bernardini/via del Secco), il viale Bernardini (tra viale Colombo/via del Secco e la via Astoria e nel parcheggio lato monti, compreso tra la Via Stelle Alpine e la Via Monte Pania), via Vittorio Veneto (tra viale Colombo e via Roma), viale Pistelli (tra viale Colombo/via del Secco fino a via Papini non compresa) e via Gigliotti (tra piazza Sacro e viale Pistelli). Il provvedimento è esteso alle piazze Vecoli, Castracani, Principe Umberto e Matteotti comprese le traverse.

Camaiore

(2° tappa 14 marzo 2019: firma foglio di partenza dalle 10.45; partenza ore 11.30)

– dalle ore 20.00 del 13/03/2019 fino alle 16.00 e comunque fino a termine manifestazione del 14/03/2019, divieto di transito e sosta con rimozione coatta anche per autorizzati in piazza San Bernardino, via XX Settembre, via Muretta (tra piazza XXIX Maggio e piazza San Bernardino), via Stadio (parcheggi del Palazzetto dello Sport), via Vittorio Emanuele (comprese le contrade).

– dalle ore 06.00 fino alle 14.00 e comunque fino a termine manifestazione dell 14/03/2019 è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione coatta anche per autorizzati in via Stadio (tra via Battisti e viale Oberdan), piazza XXIX Maggio (tra viale Oberdan e via Vittorio Emanuele), via Vittorio Emanuele, Piazza Romboni (tra via Vittorio Emanuele e via Fondi), via Fondi (tra Piazza Romboni e la SP1 Francigena) e SP1 Francigena.

