Tirocini non curriculari presso l’Ufficio Tributi del Comune di Lucca: pubblicato un bando per selezionare tre candidati

LUCCA – Il Comune di Lucca nell’ambito del progetto con finanziamento regionale ‘Jalapeno’, finalizzato allo sviluppo e attuazione di specifiche linee di indagine per l’individuazione e la verifica di potenziali situazioni di anomalia o irregolarità fiscale, erariale, catastale o amministrativa, ha pubblicato un bando per selezionare tre candidati per altrettanti tirocini non curriculari con un orario di 30 ore settimanali, della durata di sei mesi, con retribuzione di 800 euro mensili lordi. Fra i requisiti richiesti ci sono il compimento del diciottesimo anno di età, essere inoccupati, disoccupati o in mobilità, essere iscritti presso un Centro per l’Impiego, essere in possesso almeno di diploma di laurea triennale (fermo restando che il titolo deve essere stato conseguito entro ventiquattro mesi dall’attivazione del tirocinio). La scadenza per la presentazione delle domande è il 12 novembre 2018. Bando, moduli e informazioni sono disponibili sul sito web del Comune http://www.comune.lucca.it/Concorsi_e_Selezioni