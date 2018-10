“They dance Macbeth”: debutta lo Shakespeare festival a Camaiore

CAMAIORE – Inizio in grande stile per l’edizione 2018 dello Shakespeare Festival a Camaiore con un doppio appuntamento oggi 24 Ottobre: al mattino e al pomeriggio il workshop con il Globe di Londra la sera alle 21.15 il primo spettacolo in programma al Teatro dell’Olivo “They dance Macbeth”.

Si tratta di una produzione di teatro danza con musica dal vivo e scene recitate in lingua inglese dalla compagnia Next Artists Versilia e coreografie di Chiara Cinquini per la regia di Antonella Padolecchia, direttrice artistica del festival. Le streghe evocano i personaggi della tragedia trasportandoli grazie ai movimenti scenici dall’immaginario collettivo alla realtà tra drammi interiori, sete di potere, ambizione sfrenata e distruzione. Macbeth, Lady Macbeth, Macduff prendono vita in una perfetta fusione di danza contemporanea e recitazione in lingua inglese. La band musicale “Jack’s below” composta da 5 musicisti sottolinea l’alternarsi delle scene con musica rock intensa e vibrante creando un insieme unico con la danza e la recitazione. I costumi di Alessandra Giacomelli sono un ulteriore elemento di spettacolo nello spettacolo.

Nella prima parte della giornata di esordio dello Shakespeare Festival spazio alla formazione con il workshop diretto da Chris Nayak, practitioner del Globe Theatre di Londra ed attore professionista della Royal Shakespeare Company, vero fiore all’occhiello della manifestazione che questa presenza sancisce la sua caratura internazionale. Appuntamento dunque per gli spettatori con il primo spettacolo mercoledì 24 ottobre alle 21.15 al Teatro dell’Olivo. Per informazioni sui biglietti degli spettacoli: Segretaria A.C. Next Artists Versilia • nextartistsversilia@nullgmail.com – direzioneartistica@nullfestivalshakespeare.it

Prossime date:

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE

dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00

ACTING SHAKESPEARE- Workshop a cura del GLOBE di Londra

Seconda parte di un workshop di recitazione diretto da un practitioners del teatro

Globe di Londra.

ore 21.15

TRASH

diretto da Silvia Bennet con le coreografie di e con Silvia Bennet, Chiara Cinquini e Chiara Gistri, voce Caterina Simonelli, musica Luca w Andrea Serrapiglio, drammaturgia di Caterina Simonelli

Produzione IF PRANA

VENERDÌ 26 OTTOBRE – ore 21.15

AMLETO FIGLIO DI AMLETO

Spettacolo a cura della compagnia teatrale Policardia teatro.

Con Pietro Anastasi. Regia di Andrea Elodie Moretti.

SABATO 27 OTTOBRE – ore 21.15

ROSALINA – COME LA POLVERE E IL FUOCO

Spettacolo a cura della compagnia teatrale Sycamore T Company.

Regia di Michele Giovanni Cesari.

DOMENICA 28 – ore 21.15

AMLETO, NON ABBATTERMI

Spettacolo a cura di Teatro Rumore

Commedia composta e diretta da Davide Moretti

LUNEDÌ 29 OTTOBRE – Ore 21.15

THE MERCHANT OF VENICE

Spettacolo a cura della compagnia teatrale Next Artists Versilia.

Coreografie Chiara Cinquini. Costumi e trucco: Alessandra Giacomelli.

Regia di Antonella Padolecchia.