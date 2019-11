“The first grader”: ultimo appuntamento di “Alla scoperta dell’Africa: tra storia e attualità”.

CAPANNORI – Ultimo appuntamento domani, venerdì 29 novembre, ad Artèmisia alle ore 21 della X edizione della rassegna “Alla scoperta dell’Africa: tra storia e attualità”.

Per questa ultima serata è in programma la proiezione del film “The first grader” del regista inglese Justin Chadwick, una storia vera ambientata in Kenia. Si tratta di un film autobiografico basato sulle vicende di Maruge, un uomo keniano che si iscrisse per la prima volta alla scuola elementare all’età di 84 anni dopo che il governo del Kenia annunciò il programma di istruzione elementare universale e gratuita nel 2003.

Nella stessa serata sarà inoltre presentato e distribuito gratuitamente ai presenti in sala, il volume “I tuareg del Niger” a cura di Marco Puccinelli.

La rassegna ‘Alla scoperta dell’Africa tra storia e attualità’ è promossa dall’Istituto Storico Lucchese Auser Sesto Capannori, in collaborazione con il Comune di Capannori e Cineforum Ezechiele, 25,17 .