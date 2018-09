Test di ammissione all’Università di Pisa al Polo Fiere: Lucca promossa a pieni voti

LUCCA – Si concludono ufficialmente il 14 settembre, al Polo Fiere di Lucca, le prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato che, nell’ambito dell’offerta formativa dell’Università di Pisa, vedono il coinvolgimento del maggior numero di candidati.

Il rettore dell’ateneo pisano, Paolo Maria Mancarella, è tornato a Lucca, dopo il sopralluogo dei giorni scorsi per seguire lo svolgimento della prova con il maggior numero di candidati: ovvero le selezioni per i 13 corsi delle professioni sanitarie, a cui erano attesi 1.763 partecipanti, per 558 posti disponibili.

Il rettore ha voluto sincerarsi ancora una volta di persona che tutto si svolgesse nel migliore dei modi ed ha confermato la sua soddisfazione, complimentandosi per l’organizzazione con il presidente e il direttore di Lucca Crea srl Mario Pardini ed Emanuele Vietina.

«A convincerci a confermare ancora la scelta del Polo fiere lucchese – ha sottolineato il rettore Mancarella – è stata soprattutto la volontà di mettere i candidati nelle migliori condizioni per svolgere i test ed offrire loro una esperienza positiva e di qualità. Il polo fiere lucchese è ben collegato con i mezzi pubblici e dotato di ampio parcheggio, vicino all’autostrada, raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria oltre ad essere vicino alla città di Pisa. Abbiamo constatato sul campo che è particolarmente idoneo ad accogliere e gestire un numero così elevato di candidati e c’è ancora spazio per crescere. L’afflusso ai locali e lo svolgimento dei test sono avvenuti in maniera snella e nel pieno rispetto delle regole dettate dalle disposizioni ministeriali, i ragazzi hanno potuto affrontare le prove con procedure snelle e semplificate nella massima serenità. Con molta probabilità confermeremo anche in futuro la nostra scelta».

Le prove hanno visto complessivamente l’afflusso di quasi seimila candidati complessivi.