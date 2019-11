Terza edizione dell’Ematologia Day con una giornata di studio sulle leucemie a Pietrasanta

PIETRASANTA – Il Comitato Versilia per l’Ematologia, con il patrocinio fra gli altri anche dell’Azienda USL Toscana nord ovest, organizza la terza edizione dell’ “Ematologia Day”, che quest’anno prevede una giornata di studio sulle leucemie all’auditorium delle scuole “Pascoli”, in via delle Monache a Pietrasanta, che si svolgerà sabato 30 novembre, a partire dalle ore 16. Si parlerà di leucemie croniche e acute, delle nuove modalità terapeutiche, di trapianto di midollo, di come si può diventare donatori. Il programma prevede gli interventi di molti esperti che lavorano nelle strutture di Ematologia dell’Azienda USL Toscana nord ovest, nello specifico Enrico Capochiani, Alessandro Stefanelli, Federico Simonetti, Francesca Dazzi. Al termine dell’incontro è prevista una sessione dedicata al pubblico per la valutazione dei livelli di emoglobina tramite emoglobinometro e discussione dei risultati.