Terza edizione del Premio Vitalini a Forte dei Marmi: quando mare e montagna si incontrano

FORTE DEI MARMI – Per il terzo anno consecutivo Vitalini Performance Ski Wear torna a Forte dei Marmi per il 3° Premio VITALINI, evento organizzato in collaborazione con il Comune di Forte dei Marmi e il coinvolgimento e supporto di Federalberghi.

L’azienda dell’ex discesista azzurro di Santa Caterina Valfurva, Pietro Vitalini, ritorna con il premio annuale rivolto a personaggi dell’Industria, dello Sport, del Commercio, del Turismo, della Comunicazione, del Giornalismo che hanno contribuito all’affermarsi dello Sport e del Turismo dello Sci con l’obiettivo di dare un forte impulso alla conoscenza ed alla promozione degli Sport Invernali e della Montagna.

Un’occasione di promozione unica, con una location originale, che vuole unire mari e monti attraverso personaggi che hanno fatto la storia dello Sci e che hanno emozionato gli italiani.

“Forte dei Marmi è pronta ad accogliere ancora una volta un grande evento sportivo – dichiara Alberto Mattugini, consigliere delegato alla Sport –sono orgoglioso del fatto che la nostra cittadina sia stata scelta come punto di partenza per il tour promozionale della 65esima edizione della 3Tre di Madonna di Campiglio. Credo che tra le due località possa instaurarsi una partnership vincente incentrata sul turismo sportivo, grazie alla loro complementarietà e alla natura di Forte dei Marmi, cittadina di mare con una forte vicinanza alle “nostre Alpi”, quelle Apuane”. Quest’anno saranno presenti gli uomini dell’Ital – Jet degli anni ’90, come Ghedina, Runggaldier, Fattori, Perathoner e Vitalini, che sapranno ancora dare adrenalina attraverso i loro racconti, scaldare i cuori e trasmettere quelle emozioni, come lo scorso anno fece Alberto Tomba, dallo stesso palcoscenico.

Non mancheranno grandi nomi della carta stampata come la Gazzetta dello Sport,Gianmario Bonzi di Eurosport e Dario Ricci di Radio 24 che presenteranno il loro libro “Oro Bianco” dedicato alle medaglie olimpiche italiane degli sport invernali e verrà consegnato il premio alla “memoria di” Zeno Colò. Ci sarà il supporto di media partner come la rivista Sciare e il sito Racingski.it che trasmetterà in diretta streaming la cerimonia di premiazione.

Sarà presente nell’ambito della collaborazione del Turismo sportivo un nuovo partner d’eccezione, Madonna di Campiglio, con la presentazione in anteprima della Gara di Coppa del Mondo 2018 della 3Tre, tramite il suo Presidente Lorenzo Conci.

Tra i premiati, lo sci club francese Les Houches,della Valle di Chamonix, scelto sulla base dell’attività di promozione dello sci giovanile, con l’organizzazione della gara internazionale per under 14, Kandahar Junior.

Appuntamento, aperto al pubblico, dunque a Forte dei Marmi, Villa Bertelli, sabato 8 settembre alle ore 17.00.