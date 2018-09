Terza Edizione Concorso Canoro Nazionale iscrizioni si chiudono il 4 ottobre

LUCCA – L’Organizzazione del Seminario ed Audizioni con il Angelo Valsiglio già Presidente di Sanremo Rock , storico produttore discografico di Laura Pausini, portata al successo con il brano “La solitudine” che, vanta ben 8 tour mondiali, ma anche di “Gente come noi” scritta per Ivana Spagna e “Storie” per Anna Oxa , comunica che, giovedì 4 ottobre scadono i termini per potersi iscrivere al Casting/Audizione per la Terza Edizione della manifestazione canora “Giulietta loves Romeo ” , promossa ed Organizzata da:Comune di Verona – Afi – SIAE , Angelo Valsiglio e ripresa dall’emittente televisiva Rai Gulp.

Seminari ed Audizioni si terranno Domenica 7 ottobre a partire dalle ore 9,30, presso il Saloncino delle Feste dell’Antica Trattoria Stefani, ( Via San Lorenzo n. 698) S. Lorenzo a Vaccoli di Lucca.

I prescelti alle selezioni parteciperanno alla Finale che si terrà nel mese di marzo a Verona con ripresa televisiva a cura Rai Gulp, in premio incisione e diffusione brano inedito, altre partecipazioni televisive, radiofoniche e molto altro.

I 25 artisti emergenti scelti tra i partecipanti alle varie selezioni regionali, faranno parte della Compilation “Giulietta Loves Romeo” che sarà distribuita sia fisicamente nei negozi che digitalmente.Il vincitore o la vincitrice riceveranno come premio la realizzazione di un video – il II e III classificato la promozione sulle radio sponsor dell’Evento del brano che porteranno in gara. La giuria sarà composta da 3 (tre) discografici (scelti dal m. Angelo Valsiglio) e dal maestro Marco Sartori violoncellista dell’ Orchestra Filarmonica dell’Arena di Verona.

Info ed iscrizioni al 334 3308960 ( Organizzazione a cura di Antonella Pera)

Mail: antonpera7@nullgmail.com

La serata finale sarà la ripresa di RAI GULP.

QUOTA ISCRIZIONE € 35 da pagare al momento che viene data la presenza alla segreteria.

E” possibile fare la pausa pranzo direttamente sul posto con menù da € 12 e da € 15.