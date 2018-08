Terre Medicee e Giglio di Lucca insieme per le ‘Cartoline Liriche’ a Ripa e Querceta

SERAVEZZA – Terza stagione per le “Cartoline Liriche”, i concerti estivi promossi dal Comune di Seravezza e dalla Fondazione Terre Medicee in collaborazione con il Teatro dei Giglio di Lucca. L’iniziativa, avviata nel 2016 per volontà del sindaco Riccardo Tarabella con l’intento di interpretare attraverso l’arte le molte anime del territorio, per promuoverlo e valorizzarlo nelle sue bellezze e nelle sue peculiarità, propone come di consueto due appuntamenti, entrambi in questo mese di agosto: mercoledì 22 in piazza Europa a Ripa e venerdì 24 in piazza Pertini a Querceta. Le serate, con inizio alle ore 21:15, sono ad ingresso libero. Prevista una raccolta di offerte destinate a finalità benefiche.

Quello di mercoledì 22 agosto a Ripa sarà un recital di arie, duetti e concertati tratti dalla Tosca di Giacomo Puccini. Ad esibirsi con l’accompagnamento al pianoforte del Maestro Massimo Morelli saranno Marina Gubareva nel ruolo di Floria Tosca, Samuele Simoncini in quello di Mario Cavaradossi e Ricardo Crampton nei panni di Scarpia. Il programma di venerdì 24 agosto a Querceta contempla invece una selezione di arie da la Bohème, sempre di Puccini. Ad esibirsi saranno nell’occasione Lona Mohr Villadsen Beccau (Mimì), Hyo-Ju Mariella Kim (Musetta), Tiziano Barontini (Rodolfo) e Byoungjin Lee (Marcello). Maestro concertatore e pianista sarà ancora Massimo Morelli.

«La Cappella, Pozzi, Querceta, Ripa sono le località che in queste prime tre edizioni hanno accolto o si apprestano ad accogliere le nostre “Cartoline Liriche” -dice l’assessore alla promozione e alla valorizzazione del territorio Giacomo Genovesi –e nei prossimi anni i concerti interesseranno altre località del nostro splendido Comune, in un’ottica di distretto culturale, di coinvolgimento del territorio, il più ampio possibile, nel segno dell’arte e della cultura di qualità».