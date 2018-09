Terminati i lavori alla facciata di San Martino: un intervento di restauro che ne esalta la bellezza [foto]

LUCCA – Un’inaugurazione ‘sui generis’ quella della facciata di San Martino. Più che di inaugurazione, si è trattato di un momento di riepilogo di quanto è stato fatto per ridare nuova vita alla Cattedrale di Lucca. Interventi lunghi anni, milioni di euro spesi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dall’Opera della Cattedrale e, ora, finalmente, l’intervento si può dire completato.

Bella e, come sottolinea l’ex soprintendente di Lucca, Luigi Ficacci, senza quell’effetto ‘gesso’ che spesso accompagna gli interventi di restauro dei marmi, la facciata di San Martino è stata rimessa a nuovo in soli 4 mesi come sottolinea l’ingegner Bertoncini che ha diretto e seguito i lavori: «Ci è dispiaciuto privare i turisti dell’estate della visione della facciata della cattedrale – ha commentato – ma era impossibile fare diversamente o in tempi più brevi».

Giovanni Del Debbio della Fondazione Opera della Cattedrale ha invece sottolineato come, complessivamente, siano stati spesi anche 700mila euro provenienti dall’Opera stessa e che sono il provento della bigliettazione e dei musei.

Si è trattato, infatti, di un intervento a tutto tondo sulla cattedrale che ha visto come principale attore la Fondazione Cassa di Risparmio che vi ha investito, in tutto, circa 9 milioni di euro. «Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati raggiunti – ha commentato Marcello Bertocchini che presiede la Fondazione CrLucca – ed è importante che siamo riusciti a ‘inaugurare’ la facciata proprio nel giorno più importante per la spiritualità lucchese, per la festa della Santa Croce». Bertocchini ha sottolineato come l’intervento si sia modificato nel corso degli anni, proprio per rispondere al meglio alle esigenze della chiesa: «Molto importante – ha detto – è stato il restauro e il rendere fruibile il campanile della chiesa: la Fondazione, da sempre, cerca di cogliere le esigenze della città e, anche con il recupero della cattedrale penso sia riuscita in questo intento».

Soddisfatto il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini: «Nella chiesa di San Martino – ha dichiarato – sono presenti tutte le simbologie medievali decisamente molto importanti e da scoprire. Si tratta di un libro che va riaperto e riletto e non posso che essere felice per la restituzione di questo inestimabile patrimonio storico, artistico e spirituale alla città. Si è sicuramente trattato di un restauro non facile, ma è stato eseguito veramente ad opera d’arte, tanto da restituire alla visione le spettacolari policromie del marmo».

«Ammirare questa bellezza avvicina sicuramente al Signore – afferma l’arcivescovo di Lucca, monsignor Italo Castellani -: il volto di pietra della cattedrale, così bello e così ricco di simboli e di arte non può che avvicinare all’altro volto, il volto bello della spiritualità, il Volto Santo che è conservato all’interno di queste mura. Guardare i particolari della facciata, poterli apprezzare nei loro dettagli, fa capire meglio questa bellezza e offre molti spunti di meditazione».

I RESTAURI – Le opere di restauro condotte nel portico e sulla facciata della Cattedrale di San Martino suggellano la fine dell’importante campagna di lavori condotta sul tempio negli ultimi anni. Già nei primi mesi dell’anno, con gli interventi condotti nelle prime due campate della navata laterale destra, oggetto di un accurato restauro che ha compreso anche il consolidamento statico delle vele, l’intera cattedrale era stata liberata dai ponteggi e restituita alla piena fruizione, a fine di un ciclo più che ventennale di opere volte all’integrale restauro delle sue strutture interne. Grazie alla collaborazione tra committente, tecnici incaricati, maestranze esecutrici e Soprintendenza, organo preposto alla sorveglianza sulle scelte progettuali e le modalità esecutive, negli ultimi mesi sono stati intrapresi e conclusi alcuni interventi di restauro nel portico e sulla facciata. L’efficace coordinamento delle attività e il rispetto di un serrato cronoprogramma si sono alimentati del sostegno finanziario dell’Ente Cattedrale (grazie ai proventi derivanti dall’ingente afflusso di turisti paganti) e del contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, permettendo di giungere a questo risultato. Le opere eseguite nel portico, il cui ultimo restauro risaliva a oltre 35 anni fa, hanno compreso l’attenta e mirata pulitura di tutte le superfici lisce e lavorate, la capillare revisione delle stuccature presenti, originariamente eseguite con materiali incongrui, e il consolidamento delle parti instabili. Con l’asportazione delle polveri e dei depositi che rendevano illeggibili gran parte dei rilievi, oggi il pregevolissimo apparato scultoreo torna a mostrarsi nella sua eccezionale bellezza. Anche nella facciata si è proceduti alla pulitura delle superfici da depositi, muschi e licheni, al ripristino dei giunti erosi dall’azione del vento e alla stuccatura delle lacune. A questi interventi si sono aggiunte alcune opere straordinarie quali il consolidamento delle colonnine con gravi fratture e distacchi, la revisione e stuccatura di tutti i piani di calpestio delle loggette, la revisione della copertura, il restauro della copia del gruppo scultoreo del San Martino e il povero e, infine, il consolidamento di tutte le tarsie in serpentino di Prato. L’eccezionale rilevanza di questo palinsesto architettonico e scultoreo è finalmente valorizzata da una serie d’interventi condotti in un arco temporale eccezionalmente contenuto, con risultati di alta qualità, merito del grande impegno di tutte le parti coinvolte