Temporali forti, codice giallo sabato 27 ottobre per Lunigiana e Versilia

FIRENZE – Emesso dalla Sala Operativa della Protezione civile regionale un codice giallo per temporali forti sulle zone settentrionali della regione, in particolare in Lunigiana e Versilia, per tutta la giornata di domani, sabato 27 ottobre. Il codice giallo ha validità dalla mezzanotte di oggi, venerdì, fino alla mezzanotte di domani, sabato. Per le stesse zone codice giallo per vento, a partire dalle ore 8 fino alla mezzanotte. Infine codice giallo per piogge intense, con validità dalle 14 fino alla mezzanotte di sabato, esteso anche alle zone appenniniche delle province di Prato, Firenze e Pistoia.

Vediamo il dettaglio. Domani, sabato, sono previste piogge sparse sulle zone settentrionali e in maniera più isolata sul resto della regione. Localmente, sulle zone di nord-ovest (province di Ms e Lu), le piogge potranno assumere il carattere di rovescio o temporale. I cumulati attesi sono medi fino a localmente abbondanti sulle zone di nord-ovest e fino a significativi sulle restanti zone settentrionali (zone appenniniche delle province di Pistoia, Firenze e Prato); non significativi sul resto della regione. Massimi fino localmente molto elevati sulle zone appenniniche della provincia di Massa e Apuane, fino ad elevati in Appennino in provincia di Lucca e generalmente non elevati in provincia di Pistoia; non significativi sul resto della regione. Colpi di vento e grandinate solo occasionali. Sabato attese forti raffiche di vento da sud sui crinali appenninici.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/ allertameteo.