Telethon e Bowling San Vito: si gioca per la raccolta fondi

LUCCA – Anche il bowling si affianca alla raccolta fondi per Telethon che si sta sviluppando proprio per questa intera settimana e saranno solo tre i punti in tutta Italia dove si potrà giocare e Lucca è uno di questi, gli altri due sono Roma e Triggiano. La Maratona Telethon Bowling, che è dedicata in merito alla ricerca per trovare una cura a tutte le malattie genetiche rare e per le donazioni volontarie, avrà per protagonisti gli atleti con disabilità di queste città e delle regioni Lazio, Puglia e Toscana.. A questo proposito il PalaBowling Lucca di S. Vito sabato prossimo 21 dicembre dalle ore 15 alle ore 21 mette le sue piste a disposizione sia degli atleti che del pubblico con maggiore attenzione ai ragazzi diversamente abili de L’Allegra Brigata, che già praticano questo sport nella sede sanvitese, che di altre associazioni toscane e non. Sulle “lane” di S. Vito inoltre ci saranno anche i bowlers del circuito agonistico del team AsdBt Astroline Lucca, sia per far conoscere meglio come si gioca al bowling che per potersi anche confrontare con loro.

L’evento Telethon inerente al bowling nazionale, che quest’anno viaggia sotto lo slogan: “Anche Noi per Voi” è organizzato in contemporanea dall’Ss Lazio Bowling Asd, Asd Barium di Bari e appunto Astroline Lucca con il supporto organizzativo dei centri bowling Brunswick di Roma, di Triggiano (Bari) e di Lucca.

Per la nostra città potrete prenotare il vostro spazio, telefonando al PalaBowling Lucca 0583.954522 o a Pierfrancesco Franchini 328.3121019, si giocherà interrottamente a ritmo di doppio. Ad ogni partecipante alla raccolta in funzione delle disponibilità dei sostenitori sarà offerto un gadget ricordo dell’iniziativa.

Un’iniziativa questa in cui gli organizzatori credono molto in questo evento che porterà sulle piste per una causa importante, gli Atleti Speciali e gli Atleti Paralimpici, con la speranza che a questi si aggiungano tutti gli amanti dello sport del bowling con delle iniziative spontanee. Oltre ai singoli giocatori potranno partecipare le A.S.D., le Onlus, i Centri diurni e tutte le organizzazioni a contatto con le persone con disabilità. Al termine della maratona di sei ore di gioco ininterrotto, dove si potranno anche organizzare tornei “volanti” per incrementare la raccolta, verranno comunicati al responsabile la manifestazione: il totale dei birilli abbattuti, il numero di partite giocate, il numero di atleti partecipanti ed ogni responsabile trascriverà su apposito registro le donazioni ricevute per avere la massima trasparenza sulla raccolta.