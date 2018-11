Teatro per le nuove generazioni 2018-2019: dal 27 novembre le prenotazioni online

LUCCA – Da martedì 27 novembre (alle ore 9.30), attraverso l’apposito formulario online sul sito www.teatrodelgiglio.it , sarà possibile effettuare le prenotazioni per gli spettacoli dell’edizione 2018-2019 della rassegna di Teatro per le nuove generazioni, un ricco cartellone che permetterà agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado (dalle quelle per l’infanzia agli istituti superiori) di assistere agli spettacoli messi in scena dalle migliori compagnie italiane che dedicano progettualità e impegno artistico alle giovani generazioni.

Anche per la Stagione 2018-2019, grande attenzione alle proposte musicali per le nuove generazioni. Torna infatti Lucca Junior Opera, il progetto di opera lirica per ragazzi, realizzata dai ragazzi. Due i titoli in programma: Il linketto su musiche di Girolamo Deraco (9 e 10 marzo) e Shrek – il musical, una produzione Stage11, Metropolis, RockOpera (30 e 31 marzo).

Come già negli anni passati, la proposta per i ragazzi è integrata e arricchita dal Lucca Teatro Festival “Che cosa sono le nuvole?” organizzato dalla Cattiva Compagnia Teatro in collaborazione con il Teatro del Giglio, in programma dal 19 al 31 marzo 2019.