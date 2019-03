Teatro dell’Olivo di Camaiore: la stagione 2018-2019 si chiude con “Roma Ore 11″

CAMAIORE – Si chiude la stagione 2018-2019 del Teatro dell’Olivo con lo spettacolo “Roma Ore 11” che vedrà sul palcoscenico quattro straordinarie attrici quali Manuela Mandracchia, Alvia Reale, Sandra Toffolatti e Corinna Lo Castro. Il testo di Elio Petri rappresenta un’indagine sulla condizione femminile nell’Italia degli anni Cinquanta e sulle miserie di un tempo che non sembra poi così lontano.

Lo spettacolo

“Signorina giovane intelligente, volenterosissima, attiva conoscenza dattilografia, miti pretese, per primo impiego cercasi. Presentarsi in via Savoia 31, interno 5, lunedì ore 10-11”. Questo il trafiletto che domenica 14 gennaio 1951 apparve nella pagina degli annunci economici de Il Messaggero. La scala dello stabile romano dove si tenevano i colloqui, quel lunedì, crollò uccidendo una ragazza e ferendone altre settantasette. L’inchiesta di Elio Petri è un’indagine sulla condizione femminile degli anni Cinquanta e racconta un’Italia lontana e ingenua. Eppure, sorprendentemente, racconta anche l’Italia di oggi con le sue miserie, i suoi piccoli sogni, i suoi grandi problemi di lavoro.

