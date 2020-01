Team Lucca L’Allegra Brigata partecipa ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics

LUCCA – Tutto è ormai pronto per i Giochi Nazionali Invernali Special Olympics che quest’anno si terranno in Friuli-Venezia Giulia dal 3 al 7 fbbraio prossimi e dove vedrà ai cancelletti di partenza gli atleti della squadra lucchese della Special Olympics Team Lucca “L’Allegra Brigata”.

“Oltre 500 atleti – spiega il capo delegazione e direttore provinciale Special Olympics, Claudia Maiorano – saranno protagonisti dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics che in questo 2020 segnano il traguardo della XXXI edizione e si disputeranno per la prima volta a Sappada. Questo paese, collocato nella parte montuosa della provincia di Udine, si appresta ad accogliere per l’occasione oltre 50 team provenienti da tutta la penisola. Al fianco degli atleti arriveranno a Sappada anche 200 tecnici, centinaia di familiari e fan da tutta Italia ai quali aggiungere 500 volontari di supporto alla manifestazione. Gli atleti in gara si sfideranno come sempre in diverse specialità sportive: dallo sci alpino allo sci di fondo, dalla corsa con le racchette da neve allo snowboard. La disabilità intellettiva lascerà dunque il passo alle capacità che gli atleti Special Olympics sanno mettere in pista quando si tratta di tener fede al loro Giuramento: Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”.

Il team lucchese de L’Allegra Brigata, reduce da recenti allenamenti presso le piste delle “Piene di Mocogno”, parteciperà all’atteso evento con 17 atleti, 5 tecnici, 5 volontari, cimentandosi in due discipline sportive: sci nordico e corsa con le racchette da neve, due discipline unificate.

“Lo sport unificato – aggiunge ancora la delegata e tecnico del team di Lucca Claudia Maiorano – rappresenta oggi il mezzo più importante per raggiungere il traguardo della piena inclusione. Naturalmente non poteva mancare il tifo da parte di genitori che raggiungeranno il nostro team sulle piste. A tifare la brigata ci saranno dunque inoltre agli alunni di una scuola elementare, quella di Forni Avoltri situata a 10 km da Sappada, gemellata con il team lucchese che aspettano gli atleti con trepidazione. L’evento dei Giochi Invernali è annunciato con il Torch Run, la corsa a staffetta che ha come protagonisti atleti e rappresentanti delle forze dell’ordine che scortano il fuoco fino alla cerimonia di apertura dei Giochi. Il percorso della torcia, antico simbolo olimpico, partita da piazza Unità d’Italia a Trieste il 27 gennaio per poi toccare Monfalcone e Ronchi dei Legionari (il 28), Gradisca d’Isonzo e Gorizia/Nova Gorica (29), Udine e Cividale del Friuli (30), Tolmezzo e Ovaro (31), giungerà infine a Sappada, dove martedì 4 febbraio, alle 15:30 nella Borgata Palù, sarà acceso il tripode con il via alla manifestazione sportiva”.

Il Special Olympics Team Lucca L’Allegra Brigata scenderà sulle piste innevate dello sci di fondo con: Matilde Zipoli, Loretta Pantera, Sara Matteucci, Laura Vittorini, Lorenzo Fazzi, Benedetto Braccini Wolkestein, Federico Pucci; mentre per la corsa con le racchette da neve ci saranno: Marina Petri, Samantha Incrocci, Rachele Bertolozzi, Stefania Massei, Kleo Provvedi, Davide Auricchio, Guido Settimelli, Manuel Ricci, Luciano Ragghianti, Luca Nannini. I ragazzi saranno guidati dai tecnici della “Focolaccia Sci Club Lucca”: Mauro Guidotti, Roberto Cerri, Luciano Fanucchi, Mauro Vannucchi, Luciano Lucchesi, che da sempre seguono gli atleti del team lucchese con tanta passione e dai volontari: Patrizia Lorenzoni, Silvia Barbetti, Corrado De Mori, Irene Banchi e dalla capo delegazione Claudia Maiorano.

La società lucchese intende ringraziare il “Mondo di Claudio Marchini” che ogni anno sostiene in parte la partecipazione all’evento del team de L’Allegra Brigata, la Focolaccia Sci Fondo Lucca, l’Anffas e la Pecoranera. Inoltre con il motto: “Diventa Fan!!!” invita tutti gli sportivi che vogliono essere aggiornati sulle gare, risultati e per sostenere la “Brigata” a seguire l’evento sulla pagina Facebook: Special Olympics Team Lucca “L’Allegra Brigata”.