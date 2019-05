Tavolo partecipato del verde: al via l’iter per il Regolamento del verde urbano

LUCCA – Nella prossima variazione di bilancio, che sarà sottoposta all’approvazione del consiglio comunale, l’amministrazione proporrà di individuare le risorse necessarie per avvalersi delle professionalità utili alla redazione del Rergolamento del verde urbano. Uno strumento già in uso in diverse città e di cui anche Lucca ha intenzione di dotarsi per rendere codificata le modalità di gestione della flora cittadina, con particolare riferimento alla cura degli alberi.

E’ questa una delle importanti novità che è emersa martedì 28 maggio durante la riunione del tavolo partecipato del verde, il gruppo di lavoro voluto dall’amministrazione comunale e a cui partecipano sempre l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini e il presidente della commissione lavori pubblici e ambiente Daniele Bianucci, e al quale portano il loro contributo associazioni, organizzazioni di categoria, Università, comitati e professionisti.

<<Costruiremo il regolamento per la gestione del verde urbano, e lo faremo in maniera partecipata – sottolineano l’assessore Celestino Marchini e il presidente della commissione Daniele Bianucci –. Si tratta di un salto di qualità importante perché approderemo ad una codificazione condivisa, in merito a tantissimi aspetti, tra cui il rispetto della biodiversità, la piantumazione degli alberi, la loro cura e anche potatura, ed anche il loro eventuale taglio. E sarà solo il primo passo: il percorso avviato prevede anche la costruzione di un piano del verde, per una pianificazione coordinata degli interventi in programma e il censimento degli alberi presenti negli spazi comunali e pubblici. Si tratta naturalmente di un progetto complesso, che completeremo in vari step, la via però è stata imboccata e il ringraziamento va a tutti i soggetti che assicurano una collaborazione generosa e gratuita. La loro partecipazione è per noi preziosa>>.

Tra i vari argomenti affrontati durante la riunione del tavolo partecipato del verde ci sono stati anche i temi dell’accessibilità e del ruolo dell’agricoltura.