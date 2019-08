Tau Calcio, ecco lo staff tecnico del Centro di Formazione Inter

ALTOPASCIO – Dopo aver svelato i nuovi nomi del settore giovanile che vestiranno la casacca amaranto, per il Tau Calcio Altopascio è tempo di definire anche l’organigramma tecnico che sarà alla guida della società. Si parte dal Centro di Formazione Inter dove, visti i risultati straordinari ottenuti nella scorsa stagione, che hanno visto il secondo posto in campionato e la vittoria della Coppa Toscana per gli Allievi Elite, la vittoria del campionato per gli Allievi B e Giovanissimi B e i Giovanissimi Elite che si sono laureati vicecampioni d’Italia, non potevano che esserci molte conferme. L’obiettivo ovviamente sarà quello di ripetersi sui livelli altissimi della scorsa stagione e, possibilmente, migliorarsi, continuando a portare in alto la collaborazione con l’Inter, rinnovata fino al 2021.

Alla guida della società, oltre al presidente Antonello Semplicioni e al vicepresidente Manuel Vellutini, continuerà a ricoprire un ruolo di primo piano, nelle vesti di direttore sportivo, Dante Lucarelli, così come il responsabile del centro di Altopascio sarà ancora Roberto Romoli. Ildebrando Staffico si occuperà di coordinare il lavoro e le iniziative del Cdf, soprattutto per quanto riguarda la tecnica individuale e la crescita dei singoli. Simone Gamba, invece, si occuperà della Scuola Calcio, mentre Alessandro Del Carlo e Massimo Gasperini saranno i responsabili delle società affiliate. Maurizio Matteoni continuerà a gestire il settore organizzativo della società e Federico Secchiaroli l’area fisico-motoria. Conferme poi anche per quanto riguarda i tecnici. Sulla panchina degli Allievi regionali Elite (2003) siederà ancora Simone Giuli, mentre su quella degli Allievi regionali B (2004) ci sarà Francesco Bozzi. I Giovanissimi regionali Elite (2005) saranno seguiti da Gabriel Pucci mentre i Giovanissimi provinciali B (2006) da Stefano Lo Russo. Coordinatori tecnici per quanto riguarda i più piccoli saranno Nicola Cervelli e Marco Vannini: il primo per le categorie U9-U10-U11; il secondo per U12-U13-14. In panchina gli Esordienti A troveranno Marco Vannini e Fabio Cillo; gli Esordienti B Nicola Vettori e Francesco D’Addario; i Pulcini A lavoreranno con Nicola Cervelli e Alessandro Guerri, mentre i Pulcini B potranno contare sulla preparazione di Marco Grazzini e Davide Lenzi. Completano il quadro del Centro di Formazione Inter gli allenatori dei Primi Calci A: Paolo Nasuto e Nicola De Iturbe.

Completano lo staff tecnico Stefano Gaddini, responsabile dei preparatori dei portieri under 17, under 16 e under 15; Maurizio Burgan, responsabile dei preparatori dei portieri under 14, under 13 e under 12 e Edoardo Bertenni per le categorie under 11, under 10 e under 9. Allo staff del centro di formazione si aggiungono poi anche Riccardo Carbone (match analyst), Antonio Paolini, responsabile scouting under 15, under 16, under 17; Stefano Piro responsabile scouting per under 12, under 13, under 14 e Giuseppe Di Furia nel ruolo di responsabile scouting per gli anni under 9, under 10 e under 11. Preparatori motori saranno invece Lorenzo Sturlini e Simone Bonaccorsi.

Le squadre del Cdf saranno impegnate in ritiro da domenica 25 a venerdì 30 agosto ad Abbadia San Salvatore in provincia di Siena