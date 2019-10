Tau Calcio: appuntamento in campo con la Seven Cup ad Altopascio

ALTOPASCIO – Dodici squadre, quattordici giocatori in campo, un’unica giornata di gare: con la seconda edizione della Seven Cup torna il grande calcio giovanile ad Altopascio. L’appuntamento è per venerdì 1° novembre allo stadio comunale di Altopascio: qui si affronteranno gli Esordienti A (classe 2007) di squadre professionistiche e dilettantistiche in un torneo 7 contro 7. La formula, già famosa all’estero, sta prendendo piede anche in Italia, promettendo partite veloci e match mozzafiato.

Come sempre, altissima la qualità del parterre che si affronterà ad Altopascio: oltre ai padroni di casa del Tau, saranno presenti, tra le altre, anche Inter, Fiorentina, Chieri e Bologna. La mattinata sarà dedicata alle eliminatorie: apriranno le danze la Pistoiese contro lo Spezia e la Fiorentina contro il Pontedera. La prima fase si concluderà alle 12.35 con le due partite Tau Calcio – Donatello e Chieri – Sestese. Pausa pranzo per tutti e poi alle 15 al via con le semifinali, dedicate alle prime tre squadre classificate di ciascun girone. Dalle 17.15 in poi, infine, spazio alle finali, dall’11esimo e 12esimo posto fino alla finalissima per il primo e secondo.

Questi i gironi eliminatori:

Gruppo A: Pistoiese, Spezia, Romulea

Gruppo B: Fiorentina, Pontedera, Enotria

Gruppo C: Bologna, Tau Calcio, Donatello

Gruppo D: Inter, Chieri, Sestese