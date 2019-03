Tau Calcio: ancora un poker di vittorie per le giovanili della squadra di Altopascio

ALTOPASCIO – È stato un altro week end da incorniciare per le formazioni giovanili del Tau calcio, tutte vittoriose contro le rispettive avversarie. Gli Allievi Elite fanno proprio il derby con l’Atletico Lucca, i B invece si impongono a Bibbiena. Vittoria di misura per i Giovanissimi Elite sul Maliseti Tobbianese, mentre i B battono i Giovani Vianova con un rocambolesco 4-3.

Allievi Elite

Atletico Lucca – Tau Calcio 1-2

ATLETICO LUCCA: Vernace, Tognetti, Salvatori, Michelini, Burgalassi, Berruti, Rocchioccioli, Marzi, De Girolamo, Giuliani, Panciatici. A disp.: Tocchini, Panciatici, Pulizia, Taverni, Marchini, Gallo, Rosi, Medori, Mei.

TAU CALCIO: Donati, Magini, Muccioli, Rombi, Fanani, Egger, Sauro, Pratesi, Amato, Magini, Gaddini. A disp.: Abutoaei, Gori, Pini, Bellucci, Pallanti, Tartarini, Silvano.

RETI: Burgalassi, Magini, Gaddini.

Grande prova degli Allievi Elite che sotto di un gol dopo appena 5 minuti riescono a ribaltare il risultato grazie alle reti di Magini e Gaddini.

In classifica il Tau insegue a soli tre punti di distanza la capolista Cattolica Virtus. L’inseguimento proseguirà domenica prossima con la sfida interna allo Scandicci.

Allievi B

Bibbiena – Tau Calcio 0-2

BIBBIENA: Palazzini, Sequino, Rossi, Lamarca, Cerofolini, Tozzi, Parati, Agostini, Cincinelli, Cordovani, Valenti. A disp.: Vagnoli, Pecchiai, Pietrini, Vannini, Giannelli, Galastri, Bacanu.

TAU CALCIO: Likaj, Iannello, Pallanti, Marchetti, Amorusi, Lartini, Bini, Tragni, Menconi, Tavanti, Bellucci. A disp.: Abutoaei, Filieri, Coppola, Selmi, Bachini.

RETI: Menconi, Tavanti

Prezioso successo esterno anche per gli Allievi B che si impongono sul difficile campo del Bibbiena per 2-0 grazie alle reti di Menconi e Tavanti. Non è stata una partita facile per gli amaranto limitati dal campo in pessime condizioni e dal forte vento ma i ragazzi di mister Bozzi hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco e, con un gol per tempo, hanno portato a casa l’incontro. In classifica il Tau allunga in vetta con 7 punti di vantaggio sulla Sestese e 8 sulla Cattolica Virtus. Prossimo impegno ad Altopascio contro il Capezzano Pianore.

Giovanissimi Elite

Tau Calcio – Maliseti Tobbianese 1-0

TAU CALCIO: Di Biagio, Giannotti, Lleschi, Ceccarelli, Quilici, Cecilia, Vitrani, Gigante, Manfredi, Rocco, Tirinnanzi. A disp.: Ilie, Oliva, Bartolini, Marioni, Carmignani, Fiorentini, Ceraolo, Di Vita.

MALISETI TOBBIANESE: Rauseo, Comanducci, Petocchi, Maino, Landini, Coppini, Iyamu, Sensi, Mauro, Morini, Corsini. A disp.: Del Panta, De Blasio, De Luca, Fanella, Ferri, Fedele, Jubaj, Rexha, Shpati.

RETI: Manfredi.

Successo anche per i Giovanissimi B che si impongono in casa grazie al gol di Manfredi nella ripresa. Partita difficile per la formazione amaranto apparsa sottotono rispetto alle ultime uscite. Nella ripresa, però i cambi fanno la differenza e alla fine il Tau riesce a portare a casa la vittoria. In classifica gli amaranto proseguono la propria marcia solitaria in vetta con 12 punti di vantaggio sullo Scandicci. Prossimo impegno sul campo del Navacchio Zambra.

Giovanissimi B

Giovani Vianova – Tau Calcio 3-4

GIOVANI VIANOVA: Nd

TAU CALCIO: Velani, Casani, Bargellini, Ferrucci, Vellutini, Casani, Zani, Pittalis, Lari, Vitolo, Maurelli. A disp.: Lippi, Cinelli, Guidi, Fasciana, Lazzari, Mariotti.

RETI: Lari, Vitolo, autorete, Lari, Mannai, Cipolla, Merku.

Infine successo anche per i Giovanissimi B che espugnano il campo del Giovani Vianova. Partita ricca di gol ed emozioni ma che alla fine ha visto prevalere gli amaranto. Grazie a questo successo, il Tau mantiene il primo posto in classifica con due punti di vantaggio sul Margine Coperta. Prossimo impegno, in casa contro il Quarrata Olimpia.