Tau Calcio Altopascio, weekend grigio: vincono solo gli Allievi B

ALTOPASCIO – Weekend a tinte fosche per le giovanili del Tau. Si ferma, almeno per questa volta, la cavalcata degli Allievi Elite che si bloccano sull’1 a 2 per la Floria 2000, mentre gli Allievi B sono riusciti a strappare la vittoria dalle mani dello Zenith Audax (3 a 2 per gli amaranto). Parità, invece, per i Giovanissimi Elite e una sconfitta per i B.

ALLIEVI ELITE

Tau Calcio – Floria 2000 1 – 2

Formazione Tau Calcio: Di Biagio, Iannello, Ricci, Marchetti, Amorusi, Quilici, Bachini, Nicoletti, Menconi, Silvano, Belluomini. A disposizione: Likaj, Bellucci, D’Andrea Pisani, Duranti, Filieri, Lartini, Tragni, Rocco.

Formazione Floria 2000: Bartoli, Satta, Benelli, Nebbioli, Ballini, Colasuono, Landi, Petrioli, Catani, Pecc, Chiariello. A disposizione: Cafissi, Ciabatti, Carta, Minischetti, Giordano, Garcia.

Marcatori: Menconi ; Minischetti, Catani.

La Floria 2000 passa in vantaggio con la rete di Catani su contropiede e Minischetti raddoppia al 71’ con un gol eccezionale. Il Tau, però, non ci sta: D’Andrea Pisani crossa su Menconi che coglie l’occasione e infila il 2 a 1. Non è andata, ma il Tau resta in seconda posizione a 3 punti dallo Scandicci. Prossimo appuntamento contro il Rinascita Doccia.

ALLIEVI B

Tau Calcio – Zenith Audax 3 – 2

Formazione Tau Calcio: Banti, Becchi, Calu, Carmignani, Ceccarelli, Ceraolo, Fiorentini, Giannotti, Gigante, Lebbiati, Lleshi, Manfredi, Marioni, Mauriello, Oliva, Rocco, Sabatini, Vitrani, Warid.

Formazione Zenith Audax: Arcangioli, Braccesi, Cappellini, Colzi, Corsi, Biancalani, Diffini, Esposito, Girolamo, Sarti, Monaco, Nucci, Nuzzo, Pagli, Turri, Solinas, Scardilli.

Marcatori: Rocco (2), Fiorentini; Sarti.

Quando il calcio diventa spettacolo. Una partita tirata, tiratissima tra due squadre molto preparate ed equilibrate. Gli amaranto passano in vantaggio al 16’ del primo tempo con la rete di Fiorentini, alla quale risponde lo Zenith con l’1 a 1 di Sarti. Nella ripresa, Rocco segna il gol del vantaggio al 12’ ma di nuovo Sarti, al 15’, ristabilisce la parità. Chiude il match Rocco al 25’ del secondo tempo sul 3 a 2 per il Tau. Dalla seconda posizione la squadra di Bozzi si prepara ad incontrare lo Sporting Arno.

Giovanissimi Elite

Aullese – Tau Calcio 2 – 2

Formazione Aullese: Forfori, Larcombe, Domenichelli, Cosentino, Filipello, Lombardi, Lorenzini, Capocaccia, Favret, Pasquini, Tenerani, Tiberti, Micucci, Ricci, Tonelli, Spadoni, Gentili, Remedi, Della Pina, Bonuccelli.

Formazione Tau Calcio: Ballini, Bargellini, Cinelli, Conticelli, Coppola, Croci, De Luca, Fasciana, Ferrucci, Lari, Maranghi, Maurelli, Michelucci, Pittalis, Scarselli, Taccini, Velani, Vellutini, Vitolo, Zani.

Marcatori: Micucci, Ricci; Conticelli, Vitolo.

Si fermano sul 2 a 2 i ragazzi di mister Pucci e, purtroppo, scivolano in seconda posizione a tre punti dal Margine Coperta. Non è ancora detta l’ultima parola: domenica prossima appuntamento contro il Navacchio Zambra.

Giovanissimi B

Tau Calcio – Margine Coperta 0 – 2

Formazione Tau Calcio: Gazzoli, Capocchi, Matteoni, Bartelloni, Pisani, Turini, Notarelli, Vannucchi, Casolare, Bellandi, Ferrari, Balluchi, Garzella, Morandini, Pissuti, Stringari, Belli, Bigazzi, Vitali, Matteucci.

Formazione Margine Coperta: Baldecchi, Biagi, D’Amico, Deja, Dovichi, Febbe, Garzi, Giacomelli, Giovannetti, Giuliani, Gocaj, Pardini, Pierattini, Ruggiero, Sarno, Tempestini, Tommasi, Vannini.

Marcatori: Tommasi, Pardini.

È mancata la concentrazione e la fame di gol agli amaranto di Lo Russo che hanno lasciato campo libero ad un Margine Coperta concreto, deciso e pieno di motivazione. Scivolano in seconda posizione gli amaranto e tornano ad allenarsi per affrontare il San Filippo.