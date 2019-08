Tari: riduzioni o esenzioni per 445 famiglie altopascesi

ALTOPASCIO – Tari 2019: riduzioni o esenzione totale per 445 famiglie altopascesi per circa 84mila euro di investimento da parte dell’amministrazione D’Ambrosio. Sono cresciute ancora (passando da 77 a 84mila euro) le risorse che il Comune ha messo a disposizione dei cittadini che presentano maggiori difficoltà economiche, per dare un supporto concreto rispetto al pagamento della tassa sulla spazzatura.

La misura, introdotta dal 2017 e confermata sia nel 2018 che nel 2019, consentirà a 274 famiglie di godere dell’esenzione totale, mentre le restanti potranno contare su riduzioni che , di media, superano i 150 euro.

“Il fatto di aver rivisto le soglie Isee – scelta che abbiamo operato dopo poco esserci insediati alla guida di Altopascio -, ci ha permesso di allargare la platea dei beneficiari – spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale, Ilaria Sorini -. Abbiamo tenuto la stessa linea anche per i servizi a domanda individuale, come mensa, trasporto scolastico e asilo nido: in tutti questi casi le tariffe sono tra le più basse della provincia. Sono misure concrete che ci permettono di aiutare chi si trova in una situazione di maggiore difficoltà economica e di garantire a tutti pari diritti e condizioni, soprattutto nei confronti delle famiglie al cui interno ci sono persone disabili o non autosufficienti e dei nuclei con figli, spesso e volentieri alle prese con affitti alti, stipendi bassi e lavori precari. Speriamo che con questa situazione instabile e indefinita a livello nazionale, a risentirne non siano nuovamente i Comuni con ulteriori tagli in finanziaria, come già avvenuto negli ultimi anni. Sarebbe davvero difficile mantenere gli stessi standard di oggi”.

Le persone che hanno ottenuto riduzioni o esenzioni riceveranno una comunicazione da parte del Comune di Altopascio: gli uffici rimborseranno chi avesse già pagato o faranno scattare l’esenzione a chi ha diritto a questa misura.