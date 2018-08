Tanti eventi anche dopo ferragosto a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Altra settimana di eventi del calendario “Estate al Forte 2018” organizzato dall’assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Forte dei Marmi. Da lunedì 20 a domenica 26 agosto, da non perdere, martedì 21 agosto sul Pontile, “Save the Life”, gara di simulazione di salvataggio in mare a tempo con i pattini, secondo Palio dei Bagni della stagione estiva, questa volta a livello non agonistico, ma sociale. A seguire, nell’ambito del progetto di educazione ambientale organizzato dall’Ufficio Eventi, dal Servizio Ambiente SGA e dall’Ufficio OTD del Comune di Forte dei Marmi in collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento, si terrà “Baby Watch”, che vedrà i bambini di Forte Campus 2018 impegnati nell’esecuzione di prove di salvataggio imparate durante le lezioni del corso frequentato durante l’estate. Sempre all’interno delle iniziative ambientali, si svolgerà lunedì 20, sulla spiaggia libera al confine con il Cinquale “Spiaggia libera dai rifiuti”, per educare i fruitori a fare una corretta raccolta differenziata anche in vacanza; Mercoledì 22 agosto al Bagno Graziella e venerdì 24 agosto al Bagno Acali si terrà “Amare il Mare”, interventi di Educazione Ambientale sulla spiaggia per bambini dai 6 ai 12 anni, in collaborazione con Unione Proprietari Bagni. Imperdibili anche la presentazione del libro di Magdi Cristiano Allam “Il corano senza veli” sabato 25 agosto e il concerto lirico musicale con l’orchestra “Domenico Scarlatti” in Piazza Garibaldi venerdì 24 agosto dedicato alla chiusura della mostra al Fortino di Emanuele Giannelli “Altro come possibilità”. Sempre venerdì 24 si svolgerà invece l’ultima serata in via Mazzini di “Eventi estate a Vittoria Apuana” a cura dei commercianti della zona e dell’Associazione Rilax, con la notte bianca “Infinity Night” che saluterà l’estate.

Tutti gli appuntamenti in cartellone dal 20 al 26 agosto:

Sabato 25 ore 18.30

EVENTO FUORI PROGRAMMA, in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli.

Sabato 25 agosto (orario e luogo da comunicare).

Presentazione del libro di Magdi Cristiano Allam “Il Corano senza veli”

Una guida alla lettura del Corano, testo più diffuso nel mondo ma allo stesso tempo anche il meno conosciuto e che più di altri incute timore. Pubblicato da Magdi Cristiano Allam, il libro è destinato a tutti per conoscere correttamente e in modo semplice i contenuti del testo sacro dell’Islam.

ANIMAZIONE E LABORATORI BAMBINI:

PINETA TARABELLA

“ESTATE FORTE BAMBINI 2018”

Spettacoli, Narrazioni e Laboratori

A cura dell’Associazione Coquelìcot Teatro

Lunedì 20, Martedì 21 e Mercoledì 22 agosto

Orari: 20 e 21 agosto dalle 17,30 alle 19,00

22 agosto dalle 17,30 alle 19,00 e spettacolo finale alle 21,15

“L’ALFABETO DELLE STORIE, OGNI STORIA TANTE LETTERE, OGNI LETTERA TANTE STORIE”

Laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni.

Giochi di fantasia che percorreranno tutto l’alfabeto dalla A alla Z, nei quali sarà dato corpo e voce a parole nuove inventate, con l’aiuto di quelle vecchie.

Prenotazioni all’Ufficio Informazioni Turistiche tel. 0584/280292

Massimo 25 partecipanti

VITTORIA APUANA

Domenica 26 agosto al Parco Sabin in Via Matteotti domenica 19 agosto dalle 10.30 alle 12.00

“FANTASIE AL PARCO”

Animazione a cura del Centro di aggregazione giovanile “Il Mandala”

Principesse, maghi, pirati e i personaggi dei cartoni animati più amati delizieranno i più piccoli con attività di gioco e intrattenimento. Temi e attività sempre diverse tra divertimento e fantasia.

Venerdì 24 agosto dalle 10.00 alle 12.00 al parco giochi Salvo d’Acquisto a Vittoria Apuana

“LABORATORI DI PIGNA BELLA”

Laboratori teatrali per bambini a cura dell’Associazione culturale Nadir

Attività artistiche, artigianali e creative attraverso l’utilizzo e il riciclo di diversi materiali come creta, stoffa, carta e pittura dove i bambini realizzano, divertendosi, oggetti originali e unici, nel rispetto del nostro ambiente.

PIAZZA MARCONI

Giovedì 23 agosto dalle 18.30

“GIORNATA DELLA CREATIVITA’”

Laboratori gratuiti per bambini offerti dal parco giochi di Piazza Marconi

VILLA BERTELLI

Biblioteca Comunale “L. Quartieri”

Giovedì 23 Agosto ore 17:30

“NATI PER LEGGERE”

Letture per bambini da 0 ai 3 anni

CHIESA DI SANT’ERMETE

Sabato 25 agosto, ore 17.30

Festeggiamenti di Sant’Ermete: “PREMIO AMICO DI FORTE DEI MARMI XVI EDIZIONE”

Con concerto d’organo, presentazione del santino 2018, lettura della Poesia patronale 2018, consegna del premio

SPETTACOLI PINETA TARABELLA ore 21.15

Lunedì 20

“LA MIA VITA DA ZUCCHINA”

Film per bambini a cura di Cinemare Versilia

(Ingresso a pagamento di 3 euro)

Mercoledì 22

Spettacolo finale dei laboratori per bambini a cura dell’Associazione Coquelìcot Teatro

“L’ALFABETO DELLE STORIE, OGNI STORIA TANTE LETTERE, OGNI LETTERA TANTE STORIE”

Giochi di fantasia che percorreranno tutto l’alfabeto dalla A alla Z, nei quali sarà dato corpo e voce a parole nuove inventate, con l’aiuto di quelle vecchie.

Giovedì 23

“SEMI”

A cura di Coquelìcot Teatro, con Marica Bonelli, Laerte Neri , Paolo Simonelli e Antonio Bertusi; scene e costumi a cura del Teatro dei Disincanti; ricerca musicale di Roberto Orrico; testo e regia di Carlo Ottolini

In collaborazione con Teatro del Giglio di Lucca.

Spettacolo selezionato da Ersu Ambiente nei progetti di formazione ambientale organizzati dall’Ufficio Eventi, dal Servizio Ambiente SGA e dall’Ufficio OTD del Comune di Forte dei Marmi

Lo spettacolo racconta di un bellissimo parco e del suo ristringimento, sulla scena una piccola e colorata aiuola: ciò quel che resta del parco. I personaggi sono eroi-comuni che con piccole azioni cercano di salvarlo lottando per il parco e per i loro bambini, senza armi ma solo con l’ausilio di terra e semi.

(età consigliata: dai 5 anni, ingresso a pagamento di 3 euro)

Venerdì 24

Il Gran Teatro di Masticabrodo presenta lo spettacolo di burattini:

“IL CASTELLO INCANTATO”

Dopo i saluti iniziali, Pinocchio, Madama Volpe e Signor Gatto annunceranno la storia. Intorno al castello incantato mentre le principesse stanno preparando una sorpresa per la regina, la strega Gertrude insieme al fidato Coccodrillo farà un incantesimo alla principessa Rosaspina. Solo con l’aiuto degli eroi Masticabrodo e Fagiolino, amici dei bambini, sarà possibile liberare la principessa dall’incantesimo e festeggiare con musica e balletti.

(Ingresso a pagamento di 3 euro)

Sabato 25

Associazione Forte In…canto presenta:

“FORTE…MENTE DIVA”

Varietà di musica e cabaret di e con Caterina Ferri. Ospiti d’onore Angelo Polacci, Lora Santini e Antonio Meccheri. Special Guest Dino Mancino.

PONTILE

Martedì 21 agosto ore 9.00

“SAVE THE LIFE”

Gara di simulazione di salvataggio in mare a tempo con i pattini, a cui parteciperanno i bagnini di Forte dei Marmi con quindici equipaggi. 2° Palio dei Bagni della stagione estiva 2018, questa volta non agonistico.

A seguire dalle 10.00 alle 12.00 si svolgerà anche “BABY WATCH”, nell’ambito del progetto di educazione ambientale organizzato dall’Ufficio Eventi, dal Servizio Ambiente SGA e dall’Ufficio OTD del Comune di Forte dei Marmi in collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento. Durante l’evento, i bambini di Forte Campus 2018 daranno prova delle nozioni apprese durante il corso di salvataggio a cui hanno partecipato durante l’estate, dimostrando di saper riconoscere le situazioni di pericolo in acqua, di conoscere le diverse tecniche di soccorso da utilizzare e i comportamenti da tenere durante l’emergenza.

LABORATORI ED EVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Serie di progetti di sensibilizzazione e di educazione ambientale organizzati dall’Ufficio Eventi, dal Servizio Ambiente SGA e dall’Ufficio OTD del Comune di Forte dei Marmi

SPIAGGIA LIBERA

Lunedì 20 agosto dalle 10.00 alle 13.00

“SPIAGGIA LIBERA DAI RIFIUTI”

In collaborazione con ERSU S.P.A., Cooperativa “Open Service” e WWF, per educare i fruitori dell’arenile al confine con il Cinquale a fare una corretta raccolta differenziata in particolare della plastica, del vetro e dell’indifferenziato, anche quando sono in vacanza in riva al mare.

Verranno collocati pannelli informativi lungo gli accessi sul viale a mare, in prossimità dei vialetti che attraversano le dune e vicino ai bidoni per la raccolta dei rifiuti.

Il personale dell’Ufficio Ambiente, coadiuvato dagli stagisti del Liceo Classico e Linguistico “G. Carducci” di Viareggio, il personale di ERSU (l’Azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti sul territorio), i volontari del WWF e i dipendenti della cooperativa Open Service saranno a disposizione per spiegazioni e chiarimenti in merito a come fare una corretta raccolta differenziata in riva al mare.

BAGNO GRAZIELLA E BAGNO ACALI

Mercoledì 22 agosto al Bagno Graziella e Venerdì 24 agosto al Bagno Acali ore 18.00 “AMARE IL MARE”

Interventi di Educazione Ambientale sulla spiaggia per bambini dai 6 ai 12 anni, in collaborazione con Unione Proprietari Bagni, per conoscere cosa si trova sott’acqua, quali sono le regole da rispettare la sicurezza in mare e i comportamenti da tenere per avere un mare e una spiaggia pulita.

VILLA BERTELLI

Martedì 21 ore 21.30

“MASSIMO RANIERI – SOGNO E SON DESTO 400 VOLTE”

Giovedì 23 ore 18.00

Presentazione di Silvana Arata del libro “Storia d’Italia in endecasillabi, dalla fondazione di Roma ai giorni nostri” del Professor Guglielmo Barbini con l’intervento del curatore Michele Morabito e dell’editore Giovanni Bovecchi.

A due anni dalla scomparsa del Professor Guglielmo Barbini, amatissimo insegnante per diverse generazioni di alunni dal liceo scientifico di Viareggio a quello di Forte dei Marmi, a Villa Bertelli sarà presentato il libro che rappresenta l’opera in endecasillabi più lunga (endecasillabi composti in ottave ariostesche), della letteratura italiana.

PIAZZA GARIBALDI

Venerdì 24 agosto ore 21.30

Concerto di chiusura della mostra al Fortino di Emanuele Giannelli “Altro come Possibilità”. Assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli

Concerto lirico musicale con l’orchestra “Domenico Scarlatti” diretta dal maestro Alfredo Solichetti con musiche di Verdi, Morricone, Puccini, Piazzolla, Mozart, Rossini e Rota.

Gli interpreti saranno il tenore Mchael Alfonsi, il soprano Mimma Briganti e il baritono Franco Cervi.

ingresso libero

MOSTRE IN CORSO:

FORTINO

Da venerdì 3 agosto a domenica 26 agosto

“ALTRO COME POSSIBILITÀ”

Mostra personale dell’artista Emanuele Giannelli

PIAZZA GARIBALDI E VIA CARDUCCI

Da sabato 30 giugno a domenica 30 settembre

“FRAMMENTI LAPIDARIUM”

Mostra personale dell’artista messicano Gustavo Aceves

CASA MUSEO UGO GUIDI

Da domenica 19 a venerdì 31 agosto – “1° PREMIO INTERNAZIONALE D’ARTE ARTURO DAZZI” – a cura di As Art Magazine – aperta tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00. Martedì chiuso o su prenotazione.

VILLA BERTELLI

Da venerdì 20 luglio a domenica 30 settembre

“IL RACCONTO DELLA PITTURA – l’arte a San Pietroburgo dalle avanguardie degli anni 20 fino agli 40”

EVENTI A VITTORIA APUANA

Via Mazzini

Venerdì 24 agosto dalle 18.00 alle 24.00

“INFINITY NIGHT”

A cura dei commercianti di Vittoria Apuana, in collaborazione con l’Associazione Rilax

Serata di chiusura e saluto all’estate per una notte bianca in cui saranno presenti mercatini, cibo, musica live, balli, dj set, artisti di strada e negozi aperti fino alle 24.

ALTRI EVENTI

Mercoledì 22 agosto ore 21.30

Teatrino in salotto con Elisabetta Salvatori – Via Francesco Carrara, 243

“LA BIMBA CHE ASPETTA”

Una storia sul marmo

Per info e prenotazioni: 347 5739523 o elisabetta8salvatori@nullgmail.com

Mostra in corso

“MARGUTTIANA ARTE” in Via Pascoli

MERCATI

Mercato Antiquariato Piazza Dante: ogni secondo fine settimana del mese

Mercato Piazza Marconi

Mercato settimanale: ogni mercoledì mattina

Mercato domenicale: fino al 28 ottobre 2018

Mercato Piazza Donatori di organi: ogni mercoledì mattina

Mercato Vittoria Apuana dal primo venerdì di giugno all’ultimo di settembre

Mercato Donne in Campo: Piazza Donatori di Organi: I e III (ed eventuale IV) domenica del mese, dalle 8:30 alle 11:30.

Vittoria Apuana II e IV domenica del mese dalle 8:30 alle 13:00

Levigliani

Antro del Corchia dal 1 luglio al 16 settembre, tutti i giorni

Miniere d’ argento vivo dal 16 luglio al 9 settembre tutti i giorni

Escursioni Guidate sulle Alpi Apuane Cai Forte dei Marmi:

Domenica 26 agosto Ferrata Monte Forato con visita alla casa museo di Colleoni

Per info e prenotazioni: segreteria@nullcaifortedeimarmi.it