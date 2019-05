Tanti corsi formativi finanziati dalla Regione grazie a Confcommercio e Confesercenti

TOSCANA – Continua il grande impegno di So. Ge. Se. Ter. e Cescot, agenzie formative rispettivamente di Confcommercio e Confesercenti, nel lavorare a progetti formativi capaci di ottenere finanziamenti da parte della Regione Toscana. Un lavoro mirato e complesso, ma che sta portando anche in questo 2019 importanti risultati che consentiranno di creare nuove figure professionali, a vantaggio di persone maggiorenni attualmente inoccupate.

Nei giorni scorsi si sono chiuse le iscrizioni per “Cibo buono e sapori”, che porterà alla formazione di nuovi operatori della ristorazione , percorso rivolto a soggetti in assolvimento di obbligo formativo . Ma tante altre sono le opportunità a cui è possibile iscriversi (gratuitamente): è il caso di “Virtù”, che conta 2 pecorsi di 600 ore ciascuno di cui 220 di stage : 1 percorso di Tecnico di cucina e 1 percorso di Tecnico di Sala-Bar finalizzato a formare professionalità con competenze specifiche in tali ambiti. I corsi si svolgeranno la sede Confcommercio di Viareggio (via Repaci), con iscrizioni aperte fino al 31 maggio.

Progetto “Progettazione di attività per la valorizzazione del territorio del territorio locale”, percorso di 300 ore di cui 140 di stage finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze connesse all’animazione e valorizzazione del territorio locale attraverso la pianificazione e la realizzazione di attività turistiche rivolte agli ospiti delle strutture turistico-ricettive. Il corso è rivolto a 10 soggetti adulti non occupati. Scadenza delle iscrizioni 7/06/2019

Ma non solo: nei prossimi giorni apriranno infatti le iscrizioni tre nuovi percorsi: “Alpe”, finalizzato a formare figure di addetti panettieri e panificatori; “Arena”, per addetti di cucina e in particolare di aiuto cuoco; “Arca”, per aspiranti macellai con riferimento alla lavorazione delle carni. I percorsi “Alpe” e “Arena” si svolgeranno a Lucca, mentre il percorso “Arca” avrà svolgimento a Viareggio. Tutti e 3 questi percorsi avranno durata di 900 ore, 350 delle quali di stage.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi agli uffici formazione di Confcommercio Tel. 0583/47311-473126-473161 o 0584/618654 e Confesercenti (0583/43281 – 0580888084 – 0584/329514) I corsi formativi finanziati dalla Regione Toscana (e gratuiti per le persone iscritte) devono rispondere a una serie di requisiti indicati dalla Regione stessa che non rendono automatica la loro approvazione. Ecco perché i diversi percorsi approvati dal governo regionale con sede a Firenze sono la testimonianza del buon lavoro svolto dagli uffici di Confcommercio e Confesercenti e in particolare dalle due rispettive agenzie formative.