Tambellini ringrazia i giocatori della Lucchese per l’impegno e per il valore dimostrato in questi mesi

LUCCA – L’incontro concordato per oggi a Palazzo Orsetti fra il sindaco e i giocatori della Lucchese Libertas 1905 non avrà luogo. Il sindaco è dispiaciuto di non poter vedere direttamente gli atleti. L’appuntamento era stato voluto semplicemente per esprimere gratitudine alle formazioni scese in campo, settimana dopo settimana, che, con grande sacrificio e notevole valore hanno saputo imporsi sul terreno di gioco.

Il sindaco conferma il suo costante impegno mai venuto meno, nonostante le profonde difficoltà della società che hanno condotto alla richiesta di concordato, per trovare soluzioni economiche capaci di dare un futuro alla squadra con un progetto sportivo all’altezza del suo illustre passato. Per questo invita di nuovo i cittadini e le forze imprenditoriali della città a dare il massimo sostegno alla squadra.