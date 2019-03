Talenti seravezzini: premiato in Consiglio Comunale il giornalista Fabio Tonacci

SERRAVEZZA – “Quanto sia importante la comunità d’origine lo capisci solo quando te ne allontani”. Con queste parole, citando lo scrittore americano Kurt Vonnegut, il giornalista di Repubblica Fabio Tonacci ha salutato e ringraziato ieri il Consiglio comunale di Seravezza che lo ha premiato per i suoi meriti professionali. Una piccola cerimonia, in apertura di seduta, introdotta dal presidente del Consiglio comunale Riccardo Biagi e dal sindaco Riccardo Tarabella per esprimere l’orgoglio e l’apprezzamento della comunità seravezzina per questo suo talento. «Tonacci è un giornalista impegnato sui temi più scottanti dell’attualità nazionale e uno degli inviati di punta di Repubblica: siamo onorati di annoverarlo tra i nostri concittadini», hanno detto gli amministratori consegnando il riconoscimento.

Fabio Tonacci ha iniziato a vent’anni collaborando con il quotidiano Il Tirreno. Trasferitosi a Roma, ha poi lavorato per Radio Capital, Repubblica TV e, dal 2011, per l’edizione cartacea di Repubblica. Si occupa di cronaca e inchieste. Per il giornale fondato da Eugenio Scalfari ha seguito, tra l’altro, gli attentati terroristici di Parigi e Bruxelles, la crisi dei richiedenti asilo, i terremoti di Amatrice e Norcia, la slavina di Rigopiano, il caso Mose, lo scandalo Banca Etruria, il caso Regeni, le inchieste sul cyberspionaggio, la corruzione nei lavori dell’Alta Velocità e il crollo del ponte Morandi di Genova.