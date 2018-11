“Talent crea bellezza”: due team lucchesi alle finali nazionali del concorso

LUCCA – Due lucchesi parteciperanno alle finali nazionali del concorso “Talent crea bellezza”, promosso dalla Cna Acconciature e Estetica. Il “Cappellaio Matto” di Veronica Betti (make up artist) e Andrea Cappini (hair stylist) e “Martian girl” di Federica Santucci (make up artist) e Davide Cappini (hair stylist) sono arrivati, rispettivamente, secondo e terzo alle finali regionali di Montecatini e questo permette loro di andare a Roma il 17 dicembre prossimo. L’ottimo risultato è stato raggiunto in una selezione che ha visto sfidarsi dodici squadre provenienti da tutta Toscana in cui ognuna doveva presentare un lavoro su una modella ispirandosi ad un personaggio cinematografico di qualsiasi genere, epoca e stile.

Il concorso si è svolto all’interno del quinto convegno regionale Cna su Bellezza e Salute dedicato a migliaia di imprese che lavorano per il benessere delle persone e, più in generale, a tutte le imprenditrici che desiderano approfondire servizi e tecnologie per sviluppare le proprie attività.

Nell’occasione sono intervenuti esperti di vari settori per parlare dell’influenza del microbiota sulla salute dell’intero organismo e specialisti che hanno trattato di cosmetologia e di patologie professionali.